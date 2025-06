KOKUYO Co., Ltd.

KOKUYO und VUILD veranstalten gemeinsam einen neuen internationalen Designwettbewerb „Digi Fab Award 2025 by KOKUYO x VUILD"

Die KOKUYO Co., Ltd. (HQ: Osaka) veranstaltet einen internationalen Designwettbewerb „Digi Fab Award 2025 by KOKUYO x VUILD", der durch digitale Fertigung die Grenzen zwischen Architektur und Möbeldesign überschreitet. Die Teilnahme ist vom 1. Juni (Sonntag) bis zum 31. Juli (Donnerstag) 2025 möglich.

Digi Fab Award 2025 von KOKUYO x VUILD:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108714/202506039927/_prw_PI1fl_q8umyvn5.jpg

1. Übersicht

Im Juli 2022 ging KOKUYO ein Kapital- und Geschäftsbündnis mit VUILD, inc. (HQ: Kawasaki) ein. Seitdem hat KOKUYO die digitale Holzbearbeitungsmaschine „ShopBot" von VUILD eingeführt und bietet Dienstleistungen an, die digitale Fertigungstechnologie, im Folgenden als „DigiFab-Technologie" bezeichnet, nutzen, um originelle Innenräume, Kunstwerke und Möbel hauptsächlich aus Holz zu schaffen. Diese Kreationen wurden für eine Vielzahl von Kunden hergestellt und in verschiedenen Umgebungen, darunter auch Büroumgebungen, implementiert.

(*DigiFab-Technologie: Herstellung physischer Objekte anhand digitaler Daten)

Der „Digi Fab Award 2025 by KOKUYO x VUILD", der gemeinsam von KOKUYO und VUILD, Inc. veranstaltet wird, zielt darauf ab, die Markenbekanntheit beider Unternehmen zu steigern und die DigiFab-Technologie weiterzuentwickeln und zu fördern. Der Wettbewerb lädt Architekten, Kreative und Studierende aus Japan und der ganzen Welt ein, Ideen zum Thema „Personal and Public" einzureichen.

Darüber hinaus nimmt VUILD, Inc. vom 10. Mai bis zum 23. November 2025 als geladener Aussteller an der internationalen Ausstellung für zeitgenössische Architektur im Europäischen Kulturzentrum Palazzo Mora in Venedig, Italien, teil. KOKUYO beteiligt sich in Zusammenarbeit mit VUILD, inc. als Co-Sponsor.

Der mit dem Hauptpreis ausgezeichnete Entwurf, der in einem strengen Auswahlverfahren ermittelt wird, wird während der Ausstellungsdauer hergestellt und sowohl im Europäischen Kulturzentrum – Palazzo Mora als auch im Tokioter Büro von KOKUYO, THE CAMPUS, ausgestellt.

2. „Digi Fab Award 2025 by KOKUYO x VUILD" Bewerbungsrichtlinien und Teilnahmebedingungen

Bewerbungsformular für den Digi Fab Award 2025: https://kokuyo.jp/dfa2025

Referenz-Links

- Offizielle Website von KOKUYO: https://www.kokuyo.com/

- Offizielle Website von VUILD: https://vuild.co.jp/en/

