ASTRUM 10-10 Ext Stenocare - verbesserte Bioverfügbarkeit mit neuem medizinischem Cannabisextrakt

Die ADREXpharma GmbH stellt einen neuen und verbesserten medizinischen Cannabisextrakt für die Behandlung von Patienten vor.

Das neue Produkt heißt "ASTRUM 10-10 Ext Stenocare" und enthält 10 mg/ml THC und 10 mg/ml CBD in einer 30-ml-Flasche.

Das Produkt basiert auf einer neuen patentierten Öltechnologie, die die Bioverfügbarkeit von Cannabinoiden im Blutkreislauf des Patienten verbessern soll. Diese Innovation löst ein bekanntes Problem bei der Dosierung von Medikamenten, indem sie eine gleichmäßige Aufnahme der Wirkstoffe in das Blut sicherstellt. Die pharmakokinetischen Effekte wurden in einer pharmakokinetischen (PK) Studie an Hunden getestet, die im nüchternen Zustand mit Pentagastrin vorbehandelt wurden, um ihren Magen-pH-Wert auf ca. 1-2 zu senken und ihn so dem Magen-pH-Wert nüchterner Menschen anzugleichen.

Die Studie dokumentierte zwei kritische Parameter im Lymphsystem, die die Bioverfügbarkeit erheblich verbessern können:

Parameter 1 - Verbesserte Aufnahme im Blut: Laut der pharmakokinetischen (PK) Studie verbessert Astrum die Aufnahme der Cannabinoide im Blut um den Faktor 2,6 im Vergleich zu einem Referenzprodukt aus MCT-Öl. Die geringe und uneinheitliche Aufnahme von oral verabreichten Medikamenten im Blut bei Patienten ist eine bekannte Herausforderung in der Pharmaindustrie, die die meisten oralen Medikamente betrifft. Diese Herausforderung gilt auch für medizinisches Cannabis. Wenn Patienten traditionelle medizinische Cannabisextrakte auf MCT-Öl-Basis verwenden, reduziert der Stoffwechsel oft die Aufnahme von Cannabinoiden im Körper. Infolgedessen erreicht eine stark schwankende und oft begrenzte Menge an Wirkstoffen (d. h. Cannabinoiden) den Patienten mit einer therapeutischen Wirkung. Dies erschwert die Verschreibung einer einheitlichen Dosierung für Patienten. Darüber hinaus variiert die Blutaufnahme aufgrund biologischer Unterschiede von Person zu Person erheblich. Das neue Astrum-Produkt hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es eine verbesserte Bioverfügbarkeit bietet.

Parameter 2 - Zeit bis zur maximalen Wirkung: Laut der PK-Studie an Hunden verkürzt das Astrum-Produkt die Zeit von der Dosierung bis zur maximalen Wirkung von 2-4 Stunden auf nur 1 Stunde und bietet den Patienten so eine gleichmäßigere Wirkung. Die Vorhersehbarkeit der Aufnahme und die Zeit bis zur maximalen Wirkung sind von entscheidender Bedeutung, wenn Ärzte medizinisches Cannabis verschreiben und wenn Patienten es zur Behandlung ihrer Symptome verwenden. Die Zeit bis zur maximalen Wirkung bezieht sich auf die Dauer, die das Medikament nach der Verabreichung benötigt, um seine höchste Konzentration im Blut zu erreichen. Es ist wichtig, diese maximale Wirkung so schnell wie möglich zu erreichen, um Patienten bei der effektiven Behandlung ihrer Symptome zu unterstützen.

