EuroLeague komplett live bei MagentaSport: am Donnerstag Duell ALBA gegen FC Bayern ab 19.30 Uhr

Ende der Berliner Frustphase? ALBA nach 1. Auswärtssieg nicht mehr Letzter und jetzt kommt der FCB

Endlich nach 21 Spieltagen: Berlin holt den 1. Auswärtssieg in dieser EuroLeague-Saison. Lediglich 26 Punkte lässt ALBA Berlin in der 2. Halbzeit gegen Lyon durch. Mit einem deutlichen 88:63-Sieg siegen die Berliner nun zum 4. Mal, sind nicht mehr Letzter vor dem deutschen Duell gegen den FC Bayern am Donnerstag (live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport). "Wir haben immer unser Bestes gegeben. Die Defensive war der Schlüssel. Das haben wir sehr gut gemacht", analysiert Israel Gonzalez. "Wir haben erwartet, dass wir mithalten und Lyon schlagen können. So einen hohen Sieg haben wir aber nicht erwartet", sagt Weltmeister Johannes Thiemann. Der FC Barcelona bleibt an Rivale Real Madrid dran, schlägt Zalgiris Kaunas mit 91:73. Bei Kaunas trainiert mit Andrea Trinchieri ein alter Bekannter aus Münchener und Bamberger Zeiten. Der impulsive Italiener war nach dem Spiel "not amused", gab eines seiner berühmten unter 10-Sekunden-Interviews: "Ich habe meinen Spielern nicht viele Regeln gegeben, aber eine war, niemals aufgeben. Aber wir haben aufgegeben und das ist nicht akzeptabel", gab Trinchieri zu Protokoll, ehe er den Zuschauern den Rücken kehrte.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

LDLC ASVEL Villeurbanne - ALBA Berlin 63:88

Endlich ein ganz deutlicher Sieg! Nach 4 Niederlagen wettbewerbsübergreifend holt ALBA wieder einen Sieg und damit erst den 4. Sieg in der EuroLeague. Lyon, die bereits 3 Trainer in dieser Saison hatten, verlieren das Duell im Tabellenkeller. Berlin steht bei einer Bilanz von 4 Siegen bei 17 Niederlagen.

Johannes Thiemann, Berlin: "Wir haben erwartet, dass wir mithalten und Lyon schlagen können. So einen hohen Sieg haben wir aber nicht erwartet. Ich bin sehr stolz auf alle aus dem Team."

Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Wir haben nie aufgegeben. Wir haben immer unser Bestes gegeben. Die Defensive war der Schlüssel. Das haben wir sehr gut gemacht. Das hat uns in der Offensive auch geholfen."

Gabriele Procida, Berlin: "Wir haben nicht erwartet, wir müssen es immer wieder auf dem Court beweisen. Die Motivation war sehr hoch, da wir in diesem Jahr noch keinen Sieg holen konnten. Wir haben viele Spiele knapp verloren. Das war sehr wichtig."



FC Barcelona - Zalgiris Kaunas 91:73

Der FC Barcelona bleibt Tabellenzweiter hinter Rivale Real Madrid. Zalgiris Kaunas kann den Basketball-Primus trotz neuem Coach Andrea Trinchieri nicht bezwingen und steht auf dem 16. Platz fernab der Playoffs.

Andrea Trinchieri, Trainer Kaunas, im Kurzinterview: "Ich habe meinen Spielern nicht viele Regeln gegeben, aber eine war: niemals aufgeben. Aber wir haben aufgegeben und das ist nicht akzeptabel."



Basketball live bei MagentaSport

Mittwoch, 17.01.2024

EuroCup

Ab 17.50 Uhr: Prometey Slobozhanske - Wolves Vilnius

Ab 18.20 Uhr: Olimpija Ljubljana - Venice, Hapoel Tel-Aviv - Paris Basketball

Ab 18.50 Uhr: Aris Thessaloniki - Podgorica

Ab 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Besiktas JK, ratiopharm ulm - U-BT Cluj-Napoca

Ab 20.20 Uhr: London Lions - Badalona

Ab 20.50 Uhr: Gran Canaria - Telekom Ankara

Donnerstag, 18.01.2024

EuroLeague

Ab 18.154 Uhr: Anadolu Istanbul - FC Barcelona

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 19.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

Ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern München

Ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Maccabi Tel Aviv

Ab 20.15 Uhr: Bologna - Villeurbanne

