"Team Timster: Verrückt nach TikTok?"

KiKA-Medienmagazin ordnet ein und gibt Tipps für den Medienalltag

Erfurt (ots)

Filter, Tänze, Trends und Challenges - die App TikTok ist eine Wundertüte voll mit Inhalten, die besonders populär bei Jugendlichen ist. Doch auch in Gruppenchats der unter 13-Jährigen werden TikToks untereinander geteilt. Sich von der App loszureißen, fällt häufig schwer. Moderatorin und Medienexpertin Soraya Jamal erklärt im Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR), was die App so beliebt und gleichzeitig gefährlich macht und zeigt, welches Potential für kreative Ideen in ihr steckt. Zu sehen ist "Team Timster: Verrückt nach TikTok?" (rbb) am 26. März 2023 um 20:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player.

"Heutzutage nehmen Medien im Alltag von Kindern eine selbstverständliche und zentrale Rolle ein - sie sind allgegenwärtig. Darum ist Medienbildung so wichtig! Leider gibt es in der Schule keine Unterrichtsfächer wie 'Apps und Soziale Medien', aber bei uns gibt es umfassende Informationen dazu", so Moderatorin Soraya. Der zehnjährige Michael hat die "Team Timster"-Redaktion gefragt, warum so viele Menschen verrückt nach TikTok sind. "So viele mögen TikTok, weil TikTok es genauso will", erklärt Soraya. Mithilfe eines Experiments zeigt "Team Timster", welche Algorithmen die App nutzt, um die Nutzer*innen bei der Stange zu halten. Soraya erklärt dabei nicht nur, wie der Algorithmus funktioniert, sondern auch, was Kinder tun können, sollten sie Videos gezeigt bekommen, die ihnen ein schlechtes Gefühl bereiten. "Nur, wenn die Kinder wissen, womit sie es auf TikTok wirklich zu tun haben, bekommen sie selbst mehr Kontrolle über die App und ihre Inhalte." Neben Trends und viralen Tänzen gibt es TikToker*innen, die ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Soraya trifft TikToker Karim, der in seinen Sketchen in verschiedene Rollen schlüpft. Die Kulisse dafür leisten die einfachsten Alltagsgegenstände, Kleber und Farbe. Die beiden bereiten gemeinsam einen Sketch vor und zeigen, wie man auf TikTok mit viel Fantasie richtig Spaß haben kann.

"Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Die Sendung "Verrückt nach TikTok?" ist unter der Redaktion von Valentina Grazzi vom rbb entstanden.

KiKA zeigt das Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) immer sonntags um 20:00 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player. Weitere Informationen und eine Folge zur Ansicht finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

