EuroLeague komplett live bei MagentaSport: ALBA besser, aber auch in Mailand sieglos

Schöne Geste im Andenken an Franz Beckenbauer, auch von Real - dann dominiert der Titel-Favorit zu deutlich

Das aktuell beste Team Europas lässt dem FC Bayern keine Chance. Real Madrid, aktueller Tabellenführer und Titelverteidiger, gewinnt mit 92:71 gegen den FC Bayern. Schöne Geste aus traurigem Anlass: Beide Teams machten sich mit Franz Beckenbauer-Shirts warm. In Gedenken an den Kaiser, der am Sonntag verstarb. "Es ist sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Ich finde es toll, dass unsere Mannschaft, aber auch Real Madrid Franz gedenkt. Das zeigt eine tolle Geste unter Sportlern", sagt Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern. Sportlich kann der FCB nicht mit Madrid mithalten. "Sie haben gezeigt, warum sie auf dem 1. Platz stehen", schwärmt Pablo Laso über sein Ex-Klub. Sein Spieler Leandro Bolmaro erklärt, was Real so stark macht: "Es ist echt verrückt. Sie lassen dich für jeden Fehler bezahlen. Sie bestrafen dich direkt." Nicht nur das besondere Duell und Beckenbauers Tod waren Thema, auch der mögliche Einstieg von Dubai in die EuroLeague. "Ich denke, dass der Mittlere Osten ein toller Markt ist. Wenn du wachsen willst, musst du manchmal auch riskante Schritte machen und dich und das System herausfordern. Wir sagen nicht ja, aber wir sagen auch nicht nein", erklärt Paulius Motiejunas, CEO der EuroLeague, bei MagentaSport. MagentaSport-Experte Per Günther steht dem kritisch gegenüber. "Für mich kommt dann ein Fremdkörper in diese Liga. Ich war beim Clásico und in Belgrad. Das ist für mich EuroLeague. Etwas Künstliches für mehr Wachstum reinzubringen, ist nicht, für was ich brenne. Ich halte da nichts von. Für mich ist Dubai eine Spur zu viel Kommerz", kritisiert Günther. ALBA Berlin bleibt trotz verbesserter Leistung Tabellenletzter, verliert gegen Mailand mit 76:82.

FC Bayern München - Real Madrid 71:92

Der FC Bayern verliert am Ende deutlich gegen Real Madrid, auch wenn sie zwischendrin mal auf 5 Punkte dran waren. Pablo Laso verliert damit auch im Rückspiel gegen seinen Ex-Klub. Der FCBB steht damit bei einer Bilanz von 8:12 und auf dem 14. Platz. Madrid bleibt unangefochtener Tabellenführer. Die Niederlage gegen den EuroLeague-Primus soll die Bayern aber nicht lange aufhalten. Per Günther hebt dabei auch das kommende Spiel gegen Fenerbahce (Donnerstag ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport) heraus. "Fenerbahce ist jetzt das nächste Spiel. Für mich das wichtigste Spiel der Saison. Wenn du ohne Sieg aus 2 Doppelspieltagen rausgehst, hast du ein Riesenbrett vor der Brust, um zum 10. Platz zu kommen", so der Experte.

Pablo Laso, Trainer FC Bayern: "Wir waren in den wichtigen Momenten nicht da. Real Madrid war einfach besser. Besser bei den 2-Punkte-Würfen, bei den 3-Punkte-Würfen. Sie hatten weniger Ballverluste und mehr Assists. Wenn ein Team so spielt, wird es sehr schwer. Sie haben gezeigt, warum sie auf dem 1. Platz stehen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHdPdUpNbElWcFRZMmVxRFZMQ0c3anViaG0rck5RZUxndG9UMkhFSmJBaz0=

Leandro Bolmaro, Bayern: "Es ist echt verrückt. Sie lassen dich für jeden Fehler bezahlen. Sie bestrafen dich direkt. Wir hatten dumme Ballverluste. Sie hatten viele Offensiv-Rebounds. Das darfst du ihnen nicht geben... Wir waren aber bis zum letzten Viertel dran. Wir müssen noch konstanter werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WFZYbkhvN0VMd3h4VTdJQTdzZks1b3ZXUzRFREI4bEpORHhiTWl2YVgyOD0=

Vincent Poirier, Madrid: "Wir haben seriöses Spiel gemacht. Über 40 Minuten. Wir haben die Rebounds kontrolliert. Wir hatten ein paar Ballverluste, aber wir haben das gefixt in der 2. Halbzeit. Ich denke, wir haben ein sehr solides Spiel gemacht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VVBVMUZxMWk2ZmJwNFRUSWVQRHBsLzR2aWRoT1hVTmtWR1ZSenoxNXNWND0=

MagentaSport-Experte Per Günther über den FC Bayern nach dem Spiel: "Die Niederlage muss man nicht groß aufarbeiten. Du kannst ein, zwei Sachen rausnehmen - wie aus jedem Spiel. Du hast gar nicht die Zeit, um zu hadern. Fenerbahce ist jetzt das nächste Spiel. Für mich das wichtigste Spiel der Saison. Wenn du ohne Sieg aus 2 Doppelspieltagen rausgehst, hast du ein Riesenbrett vor der Brust, um zum 10. Platz zu kommen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dGpTYTRYNXIrZFJSYmllREpZZ2RYTFZLK2lVQzQ3NEZISFV6UTFQVWtiST0=

Gedenken an einen Fußball-Weltstar: "Ich finde es toll, dass unsere Mannschaft, aber auch Real Madrid Franz gedenkt. Das zeigt eine tolle Geste unter Sportlern."

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, über den Kaiser Franz Beckenbauer: "Das ist eine absolut traurige Zeit für uns. Franz Beckenbauer ist eine Persönlichkeit, die nicht nur den deutschen, sondern den weltweiten Fußball geprägt hat, wie kaum ein anderer. Ich selbst hatte auch eine sehr enge und innige Beziehung zu ihm. Es ist sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Ich finde es toll, dass unsere Mannschaft, aber auch Real Madrid Franz gedenkt. Das zeigt eine tolle Geste unter Sportlern."

... über die Gedenkfeier für den Kaiser: "Ja, wir planen eine Gedenkfeier. Die planen wir in der Allianz Arena. Da wir den vielen, vielen Fans, die Franz bewundert haben, die Chance geben wollen, von ihm Abschied zu nehmen. Wir haben den 19. Januar, Freitag nächste Woche, im Blickpunkt. Es gibt noch die letzten Details zu klären, aber ich gehe fest davon aus, dass es dann stattfinden wird."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RWZHOGtOOWh4S1gyc0xhckVTU2hYNHB1empyOUlldDZDcUkva3M0QXVmST0=

In Gedenken an den verstorbenen Kaiser Franz Beckenbauer machten sich Real Madrid und der FC Bayern in Beckenbauer-Shirts warm. Der Bayern-Einlauf vor dem Spiel im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZW85VHhJVjMrVHB0WUM1MkRuVW9ET3RMN213cSt4K3BrK01MZ0YvU0FUcz0=

Die Gedenkminute vor dem Spiel für den Kaiser, Franz Beckenbauer: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ektBeVB3U3BSQXRJa1d1QTlsMWpRZkdzdFY1N1JYM1p3T01nZEZlckRGRT0=

Dubai in die EuroLeague? "Etwas Künstliches für mehr Wachstum reinzubringen, ist nicht, für was ich brenne."

Paulius Motiejunas, CEO der EuroLeague, sprach bei MagentaSport über einen Einstieg Dubais in die EuroLeague: "Alles ist erstmal schwer, wenn du mit etwas anfängst. Wir müssen lernen, wachsen und uns verbessern. Ich denke, dass der Mittlere Osten ein toller Markt ist. Besonders für den Sport. Wir als Liga müssen den Markt definitiv im Auge behalten. Wir analysieren die Situation und wir kennen die Vor- und Nachteile. Wenn du wachsen willst, musst du manchmal auch riskante Schritte machen und dich und das System herausfordern. Wir sagen nicht ja, aber wir sagen auch nicht nein... Wenn wir als EuroLeague wachsen können, warum nicht?" Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2x2QUk2VjgyY0FManpuUlVPYXJWMjhTV1FKcm9vaHFZNStJbG9ZNXFxMD0=

MagentaSport-Experte Per Günther über den möglichen Einstieg Dubais: "Für mich ist das nur eine Frage des wann und nicht ob. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mal als superkonservativer Traditionalist auftreten muss. Ich verstehe, dass man wachsen muss. Für mich ist Wachstum immer gut, wenn du fragst, was wächst. Ich finde es schön, wenn Strukturen wachsen und Vereine. Wenn es mehr Anmeldungen gibt und Jugendtrainer mehr Geld verdienen. Wenn der Basketball wächst. Es interessiert mich nicht, wenn Wachstum bedeutet, dass Mike James statt 2 nun 4 oder 6 Millionen Euro verdient. Daher bleibt für mich nur der Negativeffekt, der da heißt, nicht nur Dubai kommt, sondern ein Verein muss gehen. Für mich kommt ein Fremdkörper in diese Liga. Ich war beim Clásico und in Belgrad. Das ist für mich EuroLeague. Etwas Künstliches für mehr Wachstum reinzubringen, ist nicht, für was ich brenne. Ich halte da nichts von. Für mich ist Dubai eine Spur zu viel Kommerz." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGkzU1JCK1BqcitmTVAraWFXbEdMK01rZ29XWVFmVlVKUFkwSFY5ZjJ0Zz0=

EA7 Mailand - ALBA Berlin 82:76

Berlin kassiert die 17. Niederlage in der EuroLeague und bleibt damit Tabellenletzter. Mailand besiegt nach dem FC Bayern auch Berlin und steht mit einer Bilanz von 9:11 auf dem 12. Platz.

Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Glückwunsch an Mailand. Ich denke, wir haben gut gespielt. Wir haben alles versucht, aber es ist sehr schwer gegen ein Team wie Mailand."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cGJSa2lFZGhWcE9Ea1hhZE81Q2VhTm1DblRsWW5tdDgvQlh4SWdOK1B0WT0=

Die beiden Weltmeister Johannes Thiemann und Voigtmann mit einigen Highlights: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFlZVmo4eC80bm9sanJiOWxpUGQxUGpkOHBmQWErZlljWEs3YlZKM3ZGaz0=

