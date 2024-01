MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: unnötige FCB-Pleite in Mailand, am Dienstag kommt der Erste Real Madrid

ALBA Berlin "katastrophal" eine Halbzeit: "Wir sind gefühlt, nur herumgetrottet"

ALBA Berlin ist wieder Schlusslicht in der EuroLeague und wenn es nach der eigenen Einschätzung geht: zu Recht! Die Albatrosse verlieren am 19. Spieltag das Heimspiel gegen Virtus Bologna mit 68:83, verschlafen dabei vor allem die 1. Halbzeit. Berlins Jonas Mattisseck findet deutliche Worte: "Es war katastrophal, wie wir das Spiel begonnen haben. Ohne Fokus. Wir sind gefühlt, nur herumgetrottet. So kannst du gegen ein Team wie Bologna nicht auftreten." Dabei zeigt ALBA im 3. Viertel, was auch gegen den Zweiten der EuroLeague möglich gewesen wäre. Doch die Aufholjagd um den starken Sterling Brown kommt zu spät. Mattisseck packt seine Mannschaft trotz der aussichtslosen Situation bei der Ehre: "Es ist ein Privileg, in der EuroLeague zu spielen. Und das muss man tagtäglich zeigen. Du musst jedes Spiel alles geben. Das schuldet man sich, das schuldet man den Fans." Auch der FC Bayern kann seine gute Form beim Auswärtsspiel in Mailand nicht halten, verliert vor allem aufgrund eines schwachen Schlussviertels mit 76:62 und ist nach 8 Siegen Vierzehnter. FCB-Trainer Pablo Laso wird deutlich: "Wir waren nicht bereit, mit der Intensität und dem Level von Mailand mitzuhalten." Das spektakulärste Match der EuroLeague-Saison liefern sich Spitzenreiter Real Madrid und Anadolu Efes. Die Partie geht in sagenhafte 4 Verlängerungen. Am Ende siegt Real mit 130:126, ist weiter Spitzenreiter und spielt am Dienstag in München (live ab 19.45 Uhr bei MagentaSport).

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zeit für eine Trendwende: Nächste Woche treten die deutschen Vertreter FC Bayern München und ALBA Berlin gegen 2 Basketball-Traditionsklubs an. Bayern empfängt Real Madrid (ab 19.45 Uhr), während ALBA zu Olimpia Mailand reist (ab 20.15 Uhr). MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague live.

ALBA Berlin - Virtus Bologna 68:83

Das Top-Team aus Bologna dominiert ALBA in der 1. Halbzeit nach Belieben, führt zwischenzeitlich mit 26 Punkten. Doch gerade im 3. Viertel wahren die Berliner ihr Gesicht, entscheiden es mit 24:15 für sich. Die Albatrosse Johannes Thiemann und Matteo Spagnolo sind mit 13 Punkten die besten Werfer der Partie. An der Niederlage gegen den 2. der EuroLeague-Tabelle ändert das jedoch nichts. Berlin ist nach 19 Spielen wieder Letzter.

Jonas Mattisseck findet klare Worte für die völlig verschlafene 1. Hälfte: "Es war katastrophal, wie wir das Spiel begonnen haben. Ohne Fokus. Wir sind gefühlt nur rumgetrottet. So kannst du gegen ein Team wie Bologna nicht auftreten. Wir hätten aus dem Hinspiel lernen müssen. Da ist uns genau das Gleiche passiert. Wenn wir um Siege in der EuroLeague mitspielen wollen, müssen wir das abstellen. Man hat in der 2. Halbzeit gesehen, wenn wir die Energie bringen und den Willen haben, dann können wir gegen solche Teams auch mitspielen."

ALBA ist Schlusslicht, was laut Mattisseck aber nichts an der Herangehensweise ändern soll: "Wir müssen kämpfen, bis wir umfallen. Jedes Spiel. Es ist ein Privileg, in der EuroLeague zu spielen. Und das muss man tagtäglich zeigen. Da ist es egal, ob man auf Tabellenplatz 17 steht oder auf Platz 7 um die Playoffs kämpft. Du musst jedes Spiel alles geben. Das schuldet man sich, das schuldet man den Fans."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Sk9VTFZsVEV3VG9EMStKL1hlT2F5aUJCaStudXpqVWpnaWNGMFFacjlFOD0=

Berlins Sterling Brown überragt im 3. Viertel defensiv wie offensiv. Insbesondere das Zusammenspiel mit Center Khalifa Koumadje funktioniert: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aTIybDRQVHFpcmFPR2NBTzE1Q2o4bHdSOVMyQVo2UG5PV3FrcExxTlN6bz0=

Doch Bolognas Center Bryant Dunston erstickt die ALBA-Hoffnungen im Keim - mit seinen ersten beiden Dreiern in dieser Saison: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXA3MTJZeExKUWlBb0hPYUVXemoyK1dtRVkvNDdlM3ZDN2dTRXA2SkxHST0=

Olimpia Mailand - FC Bayern München 76:62

Rückschritt für den FC Bayern nach zuletzt guten Leistungen. In Mailand kommen die Münchner dank einer Aufholjagd im 3. Viertel auf 47:50 heran, doch dann ziehen die Italiener mit einem 20:2-Lauf davon. Bayern und Mailand sind damit punktgleich bei 16 Zählern, allerdings 4 Punkte hinter den Playoffs.

Bayern-Coach Pablo Laso resümiert knallhart: "Wir waren nicht bereit, mit der Intensität und dem Level von Mailand mitzuhalten - höchstens für 10, 12 oder 13 Minuten. Wir waren nicht in der Lage mitzuhalten."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MFl2dnlDUE9JWklwci9uaWFhQkhDOTBJTG5PNWd6eGp3WFg1VHhIMkhLYz0=

Bei Mailand glänzt Devon Hall als bester Werfer mit 19 Punkten - kein Wunder, wenn er sogar aus solch einer Situation trifft: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWovUXVMYnFHOTdSRElCWENjcitpTWZHSUkrdHo0a0xMN0VObzFrWS9xST0=

Real Madrid - Anadolu Efes 130:126 i.O.

Spektakel pur in Madrid! Die Partie gegen Anadolu Efes geht insgesamt in 4 Verlängerungen. Das gab es in der EuroLeague noch nie. Am Ende hat Tabellenführer Real den längeren Atem. Die letzten Sekunden eines atemberaubenden Spiels - ein verworfener Freiwurf von Tibor Pleiß besiegelt die Efes-Niederlage endgültig - die Highlights zum Spiel: https://www.youtube.com/watch?v=4pUsXEuKa4E

EuroLeague - 20. Spieltag live bei MagentaSport

Dienstag, 09.01.2024

Ab 18.15 Uhr: Fenerbahce Beko Istanbul - Partizan Mozzart Bet Belgrad

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 19.45 Uhr: FC Bayern München - Real Madrid

Ab 20 Uhr: Panathinaikos Athen - Anadolu Efes Istanbul

Ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - ALBA Berlin, Valencia Basket - Zalgiris Kaunas, LDLC ASVEL Villeurbanne - Roter Stern Belgrad

Mittwoch, 10.01.2024

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Virtus Segafredo Bologna

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Olympiakos Piräus

