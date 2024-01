MagentaSport

U20 WM bei MagentaSport: Deutschland nach 5:4 über Norwegen weiter in der Top Division

"Ein großer Erfolg" Deutsche U20 im Overtime-Krimi mit WM-Happyend

Freitag 19.30 Uhr WM-Finale plus DEL live

Ein Wahnsinnskrimi sichert der deutschen U20-Auswahl den Verbleib in der Top-Division des internationalen Eishockeys: der erst 19jährige Moritz Elias trifft zum 5:4-Sieg in der Overtime gegen Norwegen. "Ich konnte meine Runde drehen in der Zone und stand plötzlich allein vorm Tor. Ich hab´ dann einfach draufgezogen", beschreibt der Augsburger Elias sein bislang wichtigstes Tor. Ziel Klassenerhalt somit erreicht. "Das ist ein großer Erfolg", sagt U20-Trainer Tobias Abstreiter zur Leistung seiner "jungen Truppe", die noch voll in der Entwicklung stehe: "Wir haben phasenweise gut gespielt. Die Norweger haben aber phasenweise viel Druck gemacht. Zum Schluss beim Stand von 4:2 denkt man sich, dass man den Sieg festhalten sollte. Aber wir konnten´s nicht. Wir haben es nochmals spannend gemacht. In so einer Overtime entscheidet das Quäntchen Glück, der größere Wille." Der ansonsten eher stets nüchterne Coach Abstreiter werde nun mit seinem Staff "schon das eine oder Glas klirren lassen." Beendet ist die U20 WM damit bei MagentaSport noch nicht: morgen gibt´s das Finale ab 19.30 Uhr live - parallel zu den DEL-Spielen!

Stimmen und Clips: Deutschland - Norwegen 5:4 (OT)

Moritz Elias erzielt nach wenigen Sekunden in der Overtime den deutschen Siegtreffer gegen starke Norweger - das Ziel Klassenerhalt in der Top Division zum 5. Mal erreicht. Auch wenn es ein Zitterspiel war: die Norweger gleichen jede deutsche Führung aus, starteten die Overtime mit einer dicken Chance. Und dann kam das Solo von Moritz Elias nach 55 Sekunden. Wunderschönes Tor, so dass nicht nur der MagentaSport-Reporter Christoph Fetzer komplett aus dem Häuschen geriet: "Deutschland bleibt drin"- der Siegtreffer und die Emotionen zum Genießen:

"Das ist ein großer Erfolg", sagt U20-Trainer Tobias Abstreiter zum Klassenerhalt seiner "jungen Truppe", die noch in der Entwicklung stehe: "Heute, in so einem Spiel, stehen natürlich Tagesform und Nerven vorne an. Wir haben phasenweise gut gespielt. Die Norweger haben aber phasenweise viel Druck gemacht. Zum Schluss beim Stand von 4:2 denkt man sich, dass man den Sieg festhalten sollte. Aber wir konnten´s nicht. Wir haben es nochmals spannend gemacht. In so einer Overtime entscheidet das Quäntchen Glück, der größere Wille. Zum Glück war´s auf unserer Seite."

Der ansonsten recht nüchterne Coach Abstreiter erklärte noch: "Wir vom Staff werden schon das eine oder Glas klirren lassen." Prost!

"Das war mir schon bewusst", erklärt Siegtorschütze Moritz Elias (19) seinen fabelhaften und wichtigsten Karriere-Treffer zum Klassenerhalt: "Ich konnte meine Runde drehen in der Zone und stand plötzlich allein vorm Tor. Ich hab´ dann einfach draufgezogen."

Sein Fazit: "Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht im Viertelfinale waren - aber so ist auch gut."

Und: "Auf jeden Fall" werde jetzt gefeiert.

