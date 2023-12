Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Mit "Me(h)er"-Blick ins Lehramtsstudium: Die Hochschulperle des Monats Dezember geht nach Mecklenburg-Vorpommern

Berlin (ots)

Das "Me(h)er-Blick"-Programm der Universität Greifswald begleitet angehende Lehrkräfte frühzeitig in den Schulalltag. Ziel ist, Lehramtsstudierende gleich zu Beginn ihres Studiums einen umfassenden Einblick in den Berufsalltag einer Lehrkraft zu geben. Der Stifterverband vergibt für diesen Ansatz die Hochschulperle des Monats Dezember.

Die Hochschulperle des Monats Dezember zum Thema "Lehrkräftebildung neu denken" geht an das "Me(h)er"-Blick-Programm der Universität Greifswald. Hier bekommen angehenden Lehrkräfte gleich zu Beginn ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen, die sie für den Beruf begeistern sollen.

Seit dem Jahr 2014 gibt es am Lehrstuhl für Schulpädagogik Seminare, die ausschließlich in der Schule stattfinden. Je Schulklasse moderieren zwei Studierende den Unterricht, während andere Studierende die Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung des Lernkonzepts begleiten. Erfahrungen zeigen, dass die Studierenden dieser Seminare nach ihrem ersten Einsatz in der Schule begeistert sind und sich mit ihrem Arbeitsumfeld Schule verbunden fühlen.

Studierende der ersten Semester erhalten Belegungsrechte für Seminare, die innovative Unterrichtsmethoden durch direkte Zusammenarbeit mit Schulen vermitteln. Hier lernen sie klassische Methoden des individualisierten Lernens, wie "Forschendes Lernen" oder "Lernbüro" oder auch "Lernen mit Lernlandkarten". Die höheren Semester übernehmen dabei unterstützende und moderierende Rollen. Sie sind die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter im realen schulischen Umfeld.

Der frühe Praxisbezug, um Lehramtsstudierende durch konkrete Erfahrungen für den Beruf zu begeistern und im Lehramtsstudium zu halten, hat die Jury des Stifterverbandes überzeugt, die Hochschulperle des Monats Dezember nach Greifswald zu vergeben. "Studienanfänger und erfahrene Lehramtsstudierende werden selbst aktiv. Das stärkt das Vertrauen, aus eigener Kraft heraus schwierige und Situationen zu meistern. Sie bekommen die Chance für eine Selbstreflexion und die eigene Berufswahl in einem frühen Stadium der Ausbildung zu überdenken."

Mehr Informationen zum Projekt "Mit Me(h)er-Blick in das Lehramtsstudium" finden Sie unter: https://ots.de/R6RNIK

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2023 hat der Stifterverband nach Projekten gesucht, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf die Herausforderungen der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen.

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. https://www.stifterverband.org

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell