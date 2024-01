MagentaSport

U20 WM und PENNY DEL am Dienstag live bei MagentaSport: Viertelfinals und Top-Spiel München gegen Mannheim

"Sehr bitter" - Deutschlands U20-Auswahl spielt am Donnerstag gegen Norwegen um den Abstieg

München (ots)

Großer Kampf des deutschen Teams im letzten Gruppenspiel der U20 WM gegen Kanada. Aber nach dem 3:6 beendet Deutschland die Gruppen-Phase als Letzter, muss nun in die Relegation gegen Norwegen (Donnerstag, ab 11 Uhr live und kostenlos). Ein k.o-Spiel, ein Sieg - sonst steigt der deutsche Nachwuchs aus der Top-Division ab. Umstritten allerdings das 2:1 der Kanadier nach hohem Stock, nicht geahndet - der deutsche Nachwuchs auch noch im Pech. Bundestrainer Tobias Abstreiter über den eigentlichen Knackpunkt im WM-Turnier - das peinliche 2:6 gegen Lettland: "Wir haben zweieinhalb, fast 3 gute Spiele gesehen. Gegen Schweden, Finnland und jetzt gegen Kanada. Leider ist es nicht gelungen, diese Leistung gegen Lettland aufs Eis zu bringen. Was im Nachhinein sehr bitter ist für uns alle." Die Viertelfinals der U20 WM starten morgen ab 12 Uhr mit der Partie Slowakei gegen Finnland. Dazu 5 packende DEL-Spiele am Abend ab 19 Uhr - das sind fast 12 Stunden bestes Eishockey live.

Nachfolgend die wichtigsten Termine zum Eishockey live bei MagentaSport. Die nächsten Spieltag gibt´s am Dienstag, 02.01.2024 - u.a. mit München gegen Mannheim und DEG gegen Berlin, Auch die U20 WM startet mit den Viertelfinals schon morgen ab 12 Uhr.

Deutschland verliert im letzten Gruppenspiel 3:6 gegen Kanada, war zumindest bis zum letzten Drittel nahe dran am fehlenden Punkt - 2:2 nach 2 Dritteln. Das 2:1 der Kanadier fiel nach einem Foul - den hohen Stock gegen Luca Hauf ahndeten die Schiedsrichter nicht: "Ein Fehler", so MagentaSport-Experte Kai Hospelt. Der Link zur Szene: clipro.tv/player?publishJobID=K2lqZGFNY1VsL0V5RnVMMTVWMXpodEVROGIxUHNmOExSdU5BTzBGTVpyRT0=

Bundestrainer Abstreiter sprach von einer "aufopferungsvollen Leistung" gegen Kanada. "Das müssen wir ins nächste Spiel mitnehmen." Man wolle jetzt "mit einem gesunden Selbstvertrauen und Zuversicht" gegen Norwegen am Donnerstag. Deutschland muss gewinnen, um in der Top-Division zu verbleiben. Das k.o.-Spiel Deutschland gegen Norwegen wird am 04. Januar live und kostenlos ab 11 Uhr gezeigt - auf allen MagentaSport-Kanälen und bei MS Sport bei MagentaTV.

Die Highlights Deutschland gegen Kanada: https://www.youtube.com/watch?v=9VKhYsRtzYA

Eishockey live bei MagentaSport:

Dienstag, 02.01.2024

U20-WM - Viertelfinals bei der U20 WM in Schweden:

Ab 12.00 Uhr: Slowakei - Finnland

Ab 14.30 Uhr: Kanada - Tschechien

Ab 17.00 Uhr: USA - Lettland

Ab 19.30 Uhr: Schweden - Schweiz

PENNY DEL - 34. Spieltag:

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Kölner Haie - Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG, Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Red Bull München - Adler Mannheim, Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt

Mittwoch, 03.01.2024

PENNY DEL ab 19.15 Uhr: Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers - Augsburger Panther

Donnerstag, 04.01.2024

U20-WM

Ab 11 Uhr: Relegation Deutschland - Norwegen

Ab 15 Uhr: Die Halbfinals

PENNY DEL ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell