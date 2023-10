MagentaSport

EuroLeague & EuroCup komplett live bei MagentaSport morgen: FC Bayern - ALBA Berlin, kostenlose Konferenz ab 19.30 Uhr

Ibaka "liebt Bier", Günther sieht Lucic weiter als wichtigen FCB-Erfolgsfaktor

An den Humor von Serge Ibaka, Star-Zugang beim FC Bayern München, muss man sich erst noch gewöhnen, vielleicht meint er´s aber auch ernst, wenn er sagt: "Ich liebe Bier. Und in München wird viel Bier getrunken. So, deshalb bin ich hier." So, werden sie beim FC Bayern sagen, der NBA-Champ soll vor allem aber bei der Titeljagd helfen. Oder in der EuroLeague möglichst weit zu kommen. "Der FC Bayern hat den tiefsten Kader", sagt MagentaSport-Experte Per Günther vor dem morgigen Auftaktspiel gegen ALBA Berlin (Donnerstag ab 20 Uhr im Einzelspiel live, ab 19.30 Uhr in der kostenlosen Konferenz) in der Premiere des Podcasts "Abteilung Weltmeister", sieht es aber als mehrjähriges Projekt" unter dem neuen Trainer Pablo Laso: "Du wirst so ein bisschen basteln müssen" und ob es zu mehr als Platz 10 reicht, hänge sehr von Vladimir Lucic ab. Das deutsche Duell mit 4 Weltmeistern - Andi Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey auf FCB-Seite sowie Berlins Johannes Thiemann - liefert zum Saisonstart das heißeste Derby in der stärksten Liga Europas. Den ALBA-Umbruch betrachtet MagentaSport-Experte Günther als "Ende eine Zyklus". Der amtierende Deutsche Meister Ulm feiert zum Auftakt im EuroCup einen 80:70-Sieg gegen Trento. "Deshalb sind wir dieses Jahr auch so gefährlich. Jeder hat dem Team etwas gegeben", sagt Karim Jallow, Meistercoach Anton Gavel findet: "Wir haben in der Offensive unseren Weg gefunden. Wir haben aber immer noch viel Luft nach oben", sagt Meister-Coach Anton Gavel. MagentaSport zeigt alle Spiele der beiden wichtigsten europäischen Wettbewerbe live.

Nachfolgend ein Ausblick auf die EuroLeague mit Beiträgen sowie Stimmen und Clips vom erfolgreichen Ulmer Auftakt in den EuroCup. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Neu ist zum Saisonstart in der EuroLeague: die Konferenz am Donnerstag, diesmal kostenlos ab 19.30 Uhr. Parallel zum Livespiel FC Bayern München - ALBA Berlin wird morgen 20.10 Uhr die interaktive Reaction Show mit den Gurk-Brüdern als digitales Zusatzangebot erstmalig parallel bei Youtube, Tiktok, Instagram und Facebook auf den jeweiligen MagentaSport-Kanälen live ausgestrahlt. Zugeschaltet ist auch Weltmeister David Krämer, jetzt bei Granada.

Ibaka: "Ich liebe Bier!"

Premiere der "Abteilung Weltmeister" mit Ulrich, Zander und Günther

Die "Abteilung Weltmeister" vor dem Start mit dem deutschen Duell FC Bayern gegen ALBA Berlin

Benni Zander interviewte unsere Weltmeister im Freestyle, Basti Ulrich hat das WM-Finale kommentiert und immer weiche Knie, wenn er daran denkt und Per Günther hat als WM-Experte mit einer solchen Hingabe Basketball greifbar gemacht, dass es einem Millionenpublikum die reine Freude war. Deshalb gibt´s die "Abteilung Weltmeister" vor jedem EuroLeague-Spieltag als Podcast - immer mittwochs. In der 1. Folge widmen sich die Drei natürlich dem deutschen Duell. Die wichtigsten Aussagen von Per Günther nachfolgend:

ALBA "Zyklus ist zu Ende" - Umbruch dauert

Per Günther über ALBA Berlin, das mit Maodo Lo (Mailand), Luke Sikma (Piräus), Jaleen Smith (Bologna) oder Oscar Da Silva (Barca) 4 prägende Spielertypen im letzten halben Jahr verloren hat, dafür ist Jo Thiemann erhalten geblieben: "Du hast 3, 4, 5 Jahre quasi, wo du eine Identität geschaffen hast. Wo du unglaubliche Erfolge gefeiert hast, wo du wirklich auch ein spektakuläres Aushängeschild für den deutschen Basketball warst. Und irgendwann geht so ein Zyklus zu Ende. (...) Sie haben eine klare Idee von dem, was sie wieder aufbauen wollen. Wenn du nicht wahnsinnig viel Kohle hast, geht das eben nicht sofort wieder in Jahr 1. Dann dauert so ein Umbruch."

Per Günther über den FC Bayern unter dem neuen Trainer Pablo Laso, von dem nicht gleich Wunderdinge zu erwarten seien: "Es ist ähnlich wie bei Alba, da geht jetzt etwas los, wenn du so einen Trainer holst. Ein mehrjähriges Projekt. Ich glaube, dass es jetzt erst mal noch quasi auch ein Stück weit eine Umbruchsituation ist. (...) Für mich ist es der tiefste Kader, den ich national je gesehen habe. Du brauchst dann am Ende eben - auch wenn du 17 geile Spieler hast - brauchst du eben irgendwie fünf Jungs oder sechs, die regelmäßig enge Spiele auf Euroleague Niveau für dich closen. (...) Ich bin mir sicher, dass jemand wie Laso das rausfinden wird, aber ich glaube schon, dass das auch nicht einfach ist. (...) Du wirst so ein bisschen basteln müssen."

Wenn Lucic richtig gut funktioniert, landet der FCB in den Top10

Per Günther über den FC Bayern und ihren wichtigsten Spieler Vladimir Lucic: "Für mich ist die große Frage tatsächlich, was mit Lucic ist. Ich glaube, wenn es noch mal die Möglichkeit gibt, ihn in der Nähe der der Leistung von 2019 2020, 2021 zu sehen, dann ist es realistisch, dass sie Zehnter oder unter die ersten zehn kommen.

Per Günther sieht den amtierenden Champion erneut als Favorit: "Das ist Real Madrid. Natürlich können auch 5 andere Mannschaften den Titel gewinnen. Aber für mich steht Real Madrid tatsächlich noch mal eine halbe Stufe über allen anderen."

Per Günther über Mailand, wo nun mit Maodo Lo und Jo Voigtmann 2 deutsche Weltmeister spielen: "Ich mag sie ja auch. Ich glaube, dass sie recht ungefährdet die Playoffs schaffen. Aber ich glaube nicht ... also mir fehlt Speed tatsächlich."

Der Link zur neuen Folge, überall auch dort abrufbar, wo´s gut Podcasts gibt:

Ratiopharm Ulm - Dolomiti Energia Trento 80:70

Der amtierende Meister der BBL legt einen soliden Auftakt im EuroCup hin, gewinnt mit 10 Punkten Vorsprung gegen die Italiener.

Der neue Trevion Williams, Spieler des Spiels, Ulm: "Wir haben sehr gut gespielt und den Sieg geholt. Das ist das Wichtigste. Wir haben einfach Spaß. Ich versuche alles, um dem Team zu helfen. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen"

Anton Gavel, Trainer Ulm: "Wir sind froh, dass wir zum Auftakt gegen eine Mannschaft, die gerne Probleme macht, gewonnen haben. Wir haben in der 2. Halbzeit nochmal Gas gegeben und die wichtigen Stopps geholt. Wir haben in der Offensive unseren Weg gefunden. Wir müssen uns immer weiter verbessern und wir haben immer noch viel Luft nach oben."

Karim Jallow, Ulm: "Unsere Defensive war sehr gut. Wir haben gegen eine gute Mannschaft nur 70 Punkte zugelassen. Wir hatten Baldwin auch sehr gut im Griff. Die Defensive war entscheidend und da haben wir einen super Job gemacht. Ich hatte offensiv keinen guten Tag und die anderen sind eingesprungen. Deshalb sind wir dieses Jahr auch so gefährlich. Jeder hat dem Team etwas gegeben."

