MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Köln 6:3 in Iserlohn, jetzt Topspiel Erster vs Zweiten

Haie wie ein Spitzenteam vor Samstagpremiere gegen Mannheim: "Wollen Tabellenführung verteidigen!"

München (ots)

Haben die MagentaSport-Experten recht und Köln spielt um die Deutsche Meisterschaft mit? Mit dem 6:3 in Iserlohn verteidigen die Haie den Spitzenplatz, Experte Kai Hospelt findet: "Köln hat im Stil einer Spitzenmannschaft gewonnen." Denn Iserlohn ist lange Zeit gleichwertig, kassiert aber 3 Tore in Überzahl - die Hai schnappen egnadenlos zu. Das prestigeträchtige 154. Duell gegen Mannheim - erstmalig am Samstag live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport - lautet somit auch: Erster gegen Zweiter. Vize-Weltmeister Justin Schütz zeigt mit 2 Treffern, wie wichtig der 23jährige für die Kölner geworden ist, mahnt aber. "Zehn Minuten vor Schluss darfst du nicht so viele 2 Minutenstrafen nehmen, um eine Spitzenmannschaft zu sein. Aber ich denke auch - in Unterzahl musst du da sein. Da waren wir dann auch da und waren wir vielleicht doch eine Spitzenmannschaft", so Schütz, der gegen den ewigen Rivalen Mannheim "die Tabellenführung verteidigen" will.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Spiel Iserlohn gegen Köln - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute läuft die Konferenz mit 5 Topspielen ab 19 Uhr mit Experte Rick Goldmann, u.a. mit dem Spiel der Eisbären Berlin in Schwenningen. Die Samstagpremiere dann morgen ab 18.45 Uhr: Kölner Haie gegen Mannheim, ausverkauft, Riesenstimmung und zur besten TV-Zeit.

Iserlohn Roosters - Kölner Hai 3:6

Kölns Siegtore beim Spiel in Iserlohn: clipro.tv/player?publishJobID=b0JFZjhaaEVEL3lVUWFRT2grNUg4ZlVNMHo3SENsTzQvU2M0WTdaVkdURT0=

Justin Schütz ist in blendender Form, traf zweimal und erhielt einen Assistpunkt, hat jetzt schon 9 Punkte nach 5 Spieltagen: "Wir haben uns nicht beeinflussen lassen von der überragenden Kulisse. Das Powerplay war gut, deswegen haben wir verdient 3 Punkte gewonnen."

Ist Köln schon eine Spitzenmannschaft? "Naja - ich muss sagen, am Ende hatten wir zu viele Strafen. Zehn Minuten vor Schluss darfst du nicht so viele 2 Minutenstrafen nehmen, um eine Spitzenmannschaft zu sein. Aber ich denke auch - in Unterzahl musst du dann auch da sein. Da waren wir dann auch da und waren wir vielleicht doch eine Spitzenmannschaft."

Schütz über das Duell Erster Köln gegen den Zweiten Mannheim am Samstag: "Ich find´ das verlorene Derby immer noch schade. Aber sonst spielen wir ein gutes Eishockey bisher. Da wollen wir am Samstag weitermachen und die Tabellenführung verteidigen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUdvMHdhVEVVT3dmTm9zMUVxR3lYVEQ5Y3hCUEZ3OWZPWnY1dkVpZ0V4bz0=

Iserlohns Florian Elias über ein schwaches 3. Drittel: "Wir waren viel zu unkonzentriert. In den letzten Minuten des 2. Drittels haben wir die Strafe gezogen, das war der Knackpunkt, wo bei uns der Stecker gezogen wurde....Wir sind ein junges Team, wir müssen uns noch finden. Aber das muss klappen."

Was er positiv mitnimmt: "Wir waren die ersten Minuten läuferisch besser."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ejBPeXN2UzU0NXlidTdMbnR1dElYbzMxczRnZEZPVnRiWFJocGEweE9qZz0=

Samstag-Premiere mit dem DEL-Klassiker: Köln fordert Mannheim LIVE - zum 154.Mal

Kein anderes Duell ist soft in der DEL gespielt worden - am Samstag zum 154. Mal in der Historie.

Bilanz: 75 Siege Köln - 75 Siege Mannheim - 3 Remis. Beide Teams sind seit 1994/95 dabei in der DEL - Gründungsmitglieder neben Augsburg, Nürnberg, Berlin.

Der 5. Spieltag: Heute ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar:

Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven, Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg, Straubinger Tigers - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin

Der 6. Spieltag

Samstag, 30. September

Ab 18.45 Uhr: Kölner Haie - Alder Mannheim

Sonntag, 01. Oktober

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Nürnberger Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings

Ab 15.45 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters

Ab 18.45 Uhr: Augsburger Panther - Straubinger Tigers

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell