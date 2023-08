MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Sandhausen - Dresden morgen ab 18.30 Uhr, Ex-Kapitän Knipping freut sich aufs Wiedersehen: "Ich glaube, dass wir uns auf dem Platz die Köpfe einschlagen werden"

Das Freitagsduell gegen Dresden (live schon ab 18.30 Uhr bei MagentaSport) ist ein Gipfeltreffen, auch wenn Zweitliga-Absteiger Sandhausen mauert. Selbst nach dem Pokalerfolg gegen Hannover 96. "Die letzte Woche war ein super Erlebnis, das geholfen hat, dass die Mannschaft nochmal zusammenschweißt. Letztlich können wir uns aber dafür nichts mehr kaufen", sagt Sandhausens Abwehrchef Tim Knipping, zuletzt 3 Jahre bei Dynamo Dresden- sogar als Kapitän. Und wenn Knipping im MagentaSport-Podcast "4:3" erklärt, "es geht gegen eine Mannschaft, wo ich unfassbar geile Momente erleben durfte. Ich werde diese Momente niemals vergessen", dann schwingt noch Wehmut mit. Der 30jährige Knipping trifft auf seinen Kumpel, Mittelstürmer-Maschine Stefan Kutschke - 190 Zentimeter contra 194 Zentimeter, ein buchstäblicher Schlagabtausch dieser Riesen: "Ich glaube, dass wir uns auf dem Platz die Köpfe einschlagen werden", kündigt Knipping in dem Podcast "4:3" an.

Nachfolgend einige Zitate aus dem MagentaSport-Podcast "4:3"als Preview auf den 2. Spieltag in der 3. Liga

Den Podcast "4:3" mit Gastgeber Tobias Schäfer, Thomas Wagner, Yannik Bakic und Christian Straßburger gibt´s immer dienstags. Man kann sagen - diese Runde spiegelt die Seele der 3. Liga und Fußball darüber hinaus wider: viel Fußballverstand, so viel Fußballherz, so viel Leidenschaft in der Debatte - höchst kompetent und unterhaltsam präsentiert, auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Neben Tim Knipping waren auch Pokalschreck 1, Olaf Janßen, Trainer der aktuell erfolgreichen Viktoria Köln, sowie Pokalschreck 2, Michel Kniat, Trainer von Arminia Bielefeld (Samstag gegen Münster), in der neuen Folge. Die besten Aussagen von Tim Knipping gibt´s hier.

"Am liebsten wäre es mir, wenn wir beide aufsteigen"

"Natürlich habe ich unfassbar viel Bock auf dieses Spiel", sagt Dynamos Ex-Kapitän zum Freitagsduell der nach dem verpassten Aufstieg in der letzten Saison keinen neuen Vertrag erhielt. "So wie der Schluss dann war, das habe ich mir anders vorgestellt." Versöhnlich schickt Knipping hinterher: "Am liebsten wäre es mir, wenn wir beide aufsteigen." Sein neuer Klub, mit einem 0:0 in Lübeck gestartet, arbeitet noch an der Feinabstimmung: "Bei uns können noch nicht alle Automatismen stimmen. Dafür sind zu viele neue Spieler gekommen." Bei 21 Neuen kein Wunder, immerhin hat´s gegen Hannover 96 im DFB-Pokal zum Sieg gereicht.

"Ich glaube, dass wir uns auf dem Platz die Köpfe einschlagen werden"

Über seinen relativ unbekannten Trainer Danny Galm, er war zuletzt U19-Trainer beim FC Bayern München, sagt Tim Knipping: "Was mir beim Coach brutal auffällt, ist: er bringt diesen Spaß am Fußball zurück." Den wird´s gegen eine sehr gut eingespielte Dynamo-Mannschaft brauchen, Knipping stellt sich auf einen harten Kampf ein. Insbesondere gegen Kumpel Stefan Kutschke, der jetzt die Dresdner Kapitänsbinde trägt, für seine Leidensfähigkeit und Robustheit auf dem Feld landesweit berühmt ist. "Ich glaube, dass wir uns auf dem Platz die Köpfe einschlagen werden- da gibt´s keine Freundschaft. Er kann sich schon mal darauf einstellen, dass das eine oder andere Knie in seinen Rücken fliegt." Was für eine Ansage für das Topspiel am Freitag - ab 18.30 Uhr startet die Live-Übertragung.

Fußball live bei MagentaSport:

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - 2. Spieltag

Freitag, 18. August 2023

Ab 18.30 Uhr: SV Sandhausen - Dynamo Dresden

Samstag, 19. August 2023

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr im Einzelspiel live: SpVgg. Unterhaching - SSV Ulm. Arminia Bielefeld - Preußen Münster, MSV Duisburg - TSV 1860 München, FC Ingolstadt - Halle, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln

Ab 16.15 Uhr: Waldhof Mannheim - VfB Lübeck

Sonntag, 20. August 2023

Ab 13.15 Uhr: BVB II - SC Freiburg II

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - Jahn Regensburg

Ab 19.15 Uhr: RW Essen - Erzgebirge Aue

3. Spieltag

Dienstag, 22 August 2023

Ab 18.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: TSV 1860 München - VfB Lübeck, SSV Ulm - Arminia Bielefeld, Preußen Münster- FC Ingolstadt, Halle - MSV Duisburg, Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim

Mittwoch, 23. August 2023

Ab 18.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Jahn Regensburg - BVB II, SC Freiburg II - Unterhaching, Viktoria Köln - RW Essen, Erzgebirge Aue - SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken - SC Verl

