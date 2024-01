Verbund kompostierbare Produkte e.V.

Verbund kompostierbare Produkte e.V. mit neuer Geschäftsführung

Katrin Schwede ist neue Geschäftsführerin des Verbund kompostierbare Produkte e.V. (der Verbund). Am 1. Januar 2024 übernahm Sie die Leitung des Verbunds von Michael von Ketteler, der nach zehn Jahren der Geschäftsführung in den Ruhestand geht.

"Wir danken Herrn von Ketteler für seine herausragende Arbeit, durch die der Verbund seit seiner Gründung im Jahr 2013 zu einer führenden Stimme in der Biokunststoffbranche in Deutschland wurde. Richtungsweisende Erfolge wie die Etablierung zertifiziert industriell kompostierbarer Bioabfallbeutel als Sammelhilfe für Biogut in der Novelle der Bioabfallverordnung waren nicht zuletzt auch sein Verdienst. Der Verbund hat sich durch ihn jederzeit hervorragend in Berlin sowie den Bundesländern und Kommunen vertreten gefühlt", sagt der Vorsitzende Peter Brunk.

"Wir freuen uns, dass Katrin Schwede jetzt den Staffelstab übernimmt. Sie bringt eine Fülle von Erfahrungen und Expertise in diese Funktion ein," so Brunk weiter. Katrin Schwede hält Abschlüsse in Public Affairs und Kommunikationswissenschaften und hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie. Zuletzt war sie für den Europäischen Verband der Biokunststoffindustrie, European Bioplastics e. V., tätig. "Wir müssen unseren Fokus auf die großen Herausforderungen unserer Zeit ausweiten - darauf, verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen, nachhaltige Produktlösungen und -kreisläufe zu entwickeln und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe können in vielen sinnvollen Anwendungen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Daher freue ich mich darauf, dem Verbund zu einem für den Verein und die Zukunft unseres Planeten so entscheidenden Zeitpunkt beizutreten und gemeinsam mit Peter Brunk, dem Vorstand und dem Team positive Veränderungen im Sektor der biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffe weiter voranzutreiben", so Schwede.

Über den Verbund: Der Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Verbund) ist ein nichtkommerzieller Zusammenschluss verschiedener Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, die getrennte Sammlung von Bioabfällen zu fördern und damit diese wertvollen Ressourcen wieder in einen biologischen Kreislauf zurückzuführen. Dabei sehen wir den zertifiziert kompostierbaren Bioabfall-Beutel als innovativen Lösungsbeitrag für eine erfolgreiche und nachhaltige Bioabfallsammlung. Unsere Mitgliedsunternehmen aus Deutschland und den europäischen Ländern Frankreich, Italien sowie Österreich decken die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Herstellung der Rohstoffe bis hin zu den Endprodukten, einschließlich akkreditierter Zertifizierungsunternehmen und Entsorgungsdienstleister. Gemeinsam unterstützen wir eine effiziente und nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die Abfall vermeidet, Ressourcen schont und das Klima schützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.derverbund.com.

