Das Meer direkt vor der Haustür: 40 innovative Ferien- und Eigentumswohnungen in Pelzerhaken fertiggestellt

Am Strand von Pelzerhaken hat OTTO WULFF 40 neue Ferien- und Eigentumswohnungen entwickelt und gebaut. Das Projekt EICHENHAIN zeichnet sich vor allem durch sein gut durchdachtes Energiekonzept aus. Jetzt wurden die Wohnungen übergeben.

In Neustadt in Holstein hat OTTO WULFF das Projekt EICHENHAIN und damit 40 neue Wohnungen fertiggestellt. Direkt am Ostseestrand sind 28 Eigentumswohnungen und 12 Ferienwohnungen entstanden.

Das Interesse war groß

"Das Interesse an den Wohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Traditionshotels Eichenhain war so groß, dass bereits vor Baustart alle Wohnungen verkauft wurden", sagt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF. Der Vertrieb lief über das Maklerunternehmen Im Norden Immobilien.

Die 2- bis 4-Zimmer Wohnungen (57-132 m²) bieten allesamt einen direkten Blick auf die Ostsee. Außerdem verfügen sie über eine eigene Dachterrasse, einen Balkon oder eine Gartenterrasse. Zusätzlich bietet der 2.000 m² große Gemeinschaftsgarten mit kleinem Spielplatz den Bewohnerinnen und Bewohnern Entspannungs- und Freizeitflächen.

Ein gut durchdachtes Energiekonzept

Eine weitere Besonderheit: Die Wohnungen verzichten in hohem Maße auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas. "Auf dem Dach haben wir eine Photovoltaikanlage installiert, die die Wohnungen anteilig mit Solarstrom versorgt", erklärt Stefan Wulff. Geheizt wird mit einer klimafreundlichen Luft-Wasser-Wärmepumpe. "Dank einer Flächenankühlung in den Wohnräumen haben es die EICHENHAIN-Bewohnerinnen und Bewohner auch an heißen Sommertagen angenehm kühl", so Stefan Wulff weiter.

Auf dem ca. 6.600 m² großen Areal stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern rund 120 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es 46 Pkw-Stellplätze, von denen der Großteil mit einer E-Auto-Ladestation ausgestattet ist.

Mehr Informationen zum Projekt EICHENHAIN: www.eichenhain.de

Über OTTO WULFF: Seit 90 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.

