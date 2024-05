Acxiom

Acxiom und SOLVE(D) bringen aktualisierte HCP Engage-Lösung für Pharmavermarkter auf den Markt

Frankfurt am Main (ots)

Acxiom, einer der weltweit führenden Anbieter von Customer Intelligence und Vorreiter für KI-gestütztes, datengetriebenes Marketing, bringt zusammen mit SOLVE(D), dem Daten-, Analyse- und Medienunternehmen von IPG Health, eine aktualisierte HCP-Engage-Lösung für Gesundheitsdienstleister auf den Markt. Die Lösung kombiniert die Customer Intelligence Cloud(TM)-Funktionen von Acxiom mit den spezialisierten Omnichannel-Aktivierungs- und Kundenbindungsdiensten von SOLVE(D).

Während der Pandemie hat die Pharmaindustrie ihre Marketingstrategien angepasst. Jetzt zeigt sich jedoch, dass Vertreter im Gesundheitswesen wieder vermehrt auf den persönlichen Ansatz setzen. Marketingspezialisten sollten in der Lage sein, unterschiedliche Kontaktmomente (physisch und digital) zu erfassen und zu nutzen. Sie müssen somit wissen, über welche Kanäle die Zielgruppe am besten erreicht werden kann, um langfristige Beziehungen aufzubauen. So kann die Akzeptanz von Angeboten gesteigert werden.

Die Nachverfolgung digitaler Inhalte stellt sowohl Gesundheitsdienstleister als auch die Branche an sich vor zunehmende Herausforderungen. Hinzu kommen die Fülle an Inhalten, die mangelnde Optimierung der Kanäle und Datensilos. Im Gesundheitswesen tätige Personen benötigen nicht nur maßgeschneiderte und relevante Inhalte, sondern auch unabhängige, schnell aufnehmbare und interaktive Lernmöglichkeiten. Es ist entscheidend, glaubwürdige Daten- und Informationsquellen zu bieten, um Lernziele zu unterstützen.

Um HCPs effektiv anzusprechen, sollten sich Pharmavermarkter darauf konzentrieren, einzigartige, leicht auffindbare Inhalte zu erstellen und Marketingstrategien so anpassen, dass alle Kanäle und Touch Points berücksichtigt werden. Mit HCP Engage bietet Acxiom eine Lösung für diese Herausforderungen. Indem es Daten aus verschiedensten Quellen zu einem vernetzten Datenökosystem zusammenführt und datengestützte Entscheidungen einfacher ermöglicht, können personalisierte Momente geschaffen werden.

Acxiom erfasst, ordnet und verbindet HCP-Daten aus verschiedenen Systemen und Kanälen, sodass datenbasierte HCP-Profile erstellt werden können. Diese basieren auf dem Engagementverlauf, demografischen Aspekten und der Interaktion mit Inhalten. Die zusammengetragenen Informationen sind direkt in das bestehende MarTech-Ökosystem eines Unternehmens integrierbar oder werden als brandneue Funktion von Acxioms MarTech-Plattformexperten bereitgestellt. Damit ermöglicht Acxiom ein vollständiges Bild auf die favorisierte HCP-Zielgruppe und SOLVE(D) kann dann über eine Vielzahl von Medienplattformen und -kanälen mit eben diesen in Kontakt treten.

Jason Skelton, Head of EU Partnerships & Solutions bei Acxiom dazu: "HCP Engage unterstützt Marketers aus der Pharmabranche mit einem vernetzten MarTech-Ökosystem, das ihnen hilft, genau die maßgeschneiderten Erlebnisse zu liefern, die heute jeder erwartet. Seit der Einführung der Lösung im Dezember 2022 profitieren unsere Kunden aus der Pharmabranche von zahlreichen Vorteilen. Dazu gehört die Senkung der Betriebskosten und die Steigerung des Engagements ihrer HCP-Zielgruppe. Wir freuen uns, gemeinsam mit SOLVE(D) eine Lösung entwickelt zu haben, die es Pharma-Vermarktern ermöglicht, zielgenaue, passende und relevante HCP-Erlebnisse zu liefern."

"Durch die Kombination des Fachwissens von Acxiom und des Potenzials von HCP Engage kann SOLVE(D) nun die Vision eines Omnichannel-Engagements verwirklichen. Dafür werden Daten auf individueller Ebene über alle Kanäle hinweg genutzt. Durch die Personalisierung erhält jede Interaktion eine menschlichere Bedeutung, wodurch wir letztendlich eine Customer Experience im Gesundheitswesen schaffen, die von den HCPs als sinnvoll und wertvoll empfunden wird", so Michael Le Brocq, Managing Director bei SOLVE(D) Europe.

Über Acxiom

Acxiom arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence zu schaffen und datengetriebene Marketing Experiences zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identity, verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Cloud-basiertes Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Marken und Kunden in Kontakt kommen. Acxiom hilft Unternehmen, Menschen wirklich zu verstehen und relevante und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Acxiom Unternehmen dabei, mehr Kunden zu gewinnen, diese dauerhaft zu binden und Wachstum zu generieren. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine eingetragene Marke von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Acxiom.de.

About SOLVE(D)

SOLVE(D) is an IPG Health growth accelerator agency, which combines a start-up entrepreneurial spirit with the capabilities and resources of a global, full-service integrated communication network. SOLVE(D) was born from creative agency DNA and built on the premise of using the right combination of media, data science, analytics, technology, and consulting to help deliver omnichannel experiences across touchpoints that drive meaningful connections between brands and audiences. SOLVE(D)'s diverse team of consultants, specialists and practitioners apply their collective strength, leveraging the right mix of human and technical enablers and accelerators, to maximize market velocity and growth opportunities. Visit solved.health to learn more.

