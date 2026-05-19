Unabhängige Humanitäre Hilfe e.V. (UNHH e.V.)

Méga-manifestation à Paris : 100 000 participants attendus contre les exécutions et pour une république démocratique en Iran

Paris (ots)

Les communautés iraniennes d'Europe se mobilisent pour ce que les organisateurs décrivent comme la plus grande manifestation de l'opposition iranienne jamais organisée en Europe. Plus de 100 000 personnes sont attendues à Paris le 20 juin pour condamner la vague d'exécutions politiques en Iran et soutenir l'instauration d'une république démocratique.

Selon un des organisateurs : « Les jeunes Iraniens sentent qu'un changement fondamental est en train de se produire. Nous voulons que le monde comprenne que le peuple iranien rejette la tyrannie religieuse et la dictature monarchique, et aspire à la liberté. »

Le rassemblement du 20 juin intervient dans un contexte de forte augmentation des exécutions en Iran. Au moins une trentaine de dissidents politiques ont été exécutés au cours des deux derniers mois, dont de nombreux militants de l'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI), principal mouvement d'opposition. Les autres victimes avaient participé au soulèvement de 2026. Ceci souvent à la suite de procès iniques et d'aveux extorqués, selon les organisations de défense des droits humains. Des dizaines de militants de l'OMPI sont actuellement dans le couloir de la mort.

Les organisateurs de la manifestation affirment que Téhéran exploite le climat de guerre pour dissimuler sa vague d'exécutions et prévenir un nouveau soulèvement. Selon eux, le régime craint la montée en puissance de la résistance organisée.

La campagne prend de l’ampleur. « trois générations d’Iranien en exil, s'engagent ensemble comme bénévoles », a déclaré un organisateur.

Les manifestants exhorteront les gouvernements occidentaux à condamner plus fermement ces exécutions et à soutenir une république démocratique iranienne. Les militants jugent le silence actuel de nombreuses capitales européennes « totalement inacceptable ».

Original-Content von: Unabhängige Humanitäre Hilfe e.V. (UNHH e.V.), übermittelt durch news aktuell