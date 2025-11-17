KIMBO

Kimbo, ambassadeur de l’excellence du café napolitain dans le monde, à HostMilano 2025 avec des nouvelles idées et des mélanges historiques

Guest star: Sapiente, la ligne de Specialty Coffee, exemple de recherche et d'innovation.

Kimbo, patrimoine napolitain du café de haute qualité aujourd'hui présent sur le marché international dans plus de 100 pays, a une fois de plus conquis le public de HostMilano 2025, hub mondial de l'hospitalité, avec ses nouvelles et historiques gammes de café, offrant une gamme complète de solutions pour le "out-of-home" - des cafés en grains professionnels aux portions individuelles. Événements, conférences et dégustations ont été consacrés non seulement aux classiques de la production Kimbo, mais surtout aux nouveaux produits 2025, conçus également pour le marché international.

L'espace d'exposition de Kimbo, pensé pour partager plus de soixante ans d'histoire familiale et d'entreprise, a été divisé en quatre zones thématiques stylistiquement distinctes qui, en dialogue entre elles, ont permis aux visiteurs de découvrir l'univers complet de Kimbo.

La première zone, dédiée à la dégustation de la ligne Premium en grains et des produits complémentaires au café, a mis en valeur la nouvelle identité visuelle de Kimbo pour le hors domicile, en racontant les origines et les trois talents de Kimbo : sélection, mélange et torréfaction.

La zone Specialty a été consacrée à la dégustation de la nouvelle ligne "Sapiente", élaborée artisanalement par les Kimbo Neapolitan Master Roasters dans la toute nouvelle micro-torréfaction installée dans l'historique usine de Melito di Napoli. Avec Sapiente, Kimbo a révolutionné le monde des Specialty Coffees avec deux grandes innovations : la première est que la ligne est composée exclusivement de mélanges de différentes origines, valorisant l'art italien de mélanger de différentes origines, valorisant l'art italien de mélanger différentes composantes pour obtenir un équilibre de saveurs que les single-origin ne peuvent difficilement offrir, surtout en pour l'Espresso ; la seconde réside dans l'utilisation non seulement d'Arabica Specialty mais aussi de Fine Robusta, excellence de l'espèce botanique Canephora, avec pour objectif de valoriser cette dernière et de donner enfin une "Égalité de Dignité" aux deux espèces botaniques. La ligne Sapiente comprend trois produits : "Incanto", 100 % Arabica Specialty, "Stupore", 100 % Fine Robusta, et "Mistero", 50 % de chaque espèce. Ces mélanges offrent des expériences gustatives extraordinaires selon les méthodes d'extraction, y compris V60, Chemex, cuccuma napolitaine, etc.

La zone des portions individuelles a confirmé le succès de la ligne "Le Meraviglie del Gusto", dont le point culminant est la dosette compostable, ainsi que l'essor de la ligne de capsules compatibles Nespresso®* en aluminium, offrant une véritable extraction "barista".

Une quatrième zone, Casa Rubino, conçue comme un hub culturel, a accueilli des talk-shows destinés à présenter les nouveautés et les thématiques liées au monde du café. La famille Rubino et le management de Kimbo ont vécu cet espace comme un salon familial, avec le savoir-faire qui caractérise depuis toujours le culte napolitain de l'hospitalité.

Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Un second stand, presque un nouveau format pour le hors domicile, le "Bar Rubino", du nom du petit bar-pâtisserie fondé dans les années 1950 au coeur du quartier Rione Sanità, a mis en avant le thème fort de la territorialité, valeur d'entreprise et héritage familial central chez Kimbo. L'actrice principale de ce bar était la nouvelle ligne - parfaite en moka, cuccuma et espresso - "Kimbo Antica Miscela dal 1963", qui, après son lancement dans la grande distribution, a fait ses débuts à Host dans la nouvelle version en grains pour le secteur Ho.Re.Ca., offrant aux amateurs de Kimbo dans le monde une expérience immersive dans la tradition napolitaine.

"Redonner vie et 'formats' à notre Antica Miscela, le premier mélange créé par les frères Elio, Francesco et Gerardo Rubino, fondateurs de notre entreprise, a été une découverte vraiment surprenante. Non seulement parce qu'il était obtenu, dès 1963, à partir d'un mélange exclusivement Arabica, mais aussi parce qu'il nous a ramenés à la recherche attentive de la qualité qui distingue depuis toujours notre entreprise, qui reste aujourd'hui familiale, où chaque ressource est considérée comme 'famille'", affirme Mario Rubino, Président de Kimbo S.p.A.

La synthèse des deux stands montre une fois de plus aux visiteurs de Host que Kimbo offre une proposition unique et authentiquement « glocale », inspirée du territoire et dédiée au monde, comme le démontrent les produits K-Cups et Cold Brew, destinés à l'un des marchés du café les plus dynamiques, les États-Unis d'Amérique.

WEBSITE: www.kimbo.it

