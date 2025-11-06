Simple

Simple lance une plateforme d’IA révolutionnaire fournissant en temps réel des données de CO2e basées sur les factures pour les entreprises et les institutions

Vienne / Göteborg / Osaka (ots)

La société technologique suédo-autrichienne Simple (www.itssimple.com) a lancé une plateforme d’intelligence artificielle révolutionnaire qui lit et extrait automatiquement les données issues des factures, devis et bons de livraison afin de calculer avec précision les émissions de CO2e en temps réel. Basée sur des données vérifiées d’analyse du cycle de vie (ACV), Simple transforme les documents commerciaux quotidiens en informations exactes et auditables sur les émissions de portée 3, instantanément, automatiquement et à une fraction du coût actuel.

Des données de CO2e instantanées – directement à partir des documents opérationnels

L’intelligence artificielle de la plateforme lit les factures ou les devis fournisseurs, identifie les matériaux, produits et services, puis les associe immédiatement à des facteurs d’émission scientifiques. Cela permet de générer automatiquement et en continu des valeurs de CO2e précises, article par article, sans saisie manuelle, sans modèles d’estimation ni projets de conseil. Les résultats apparaissent en quelques minutes et ne coûtent que quelques centimes par facture, supprimant ainsi les obstacles économiques à une comptabilité fiable des émissions de portée 3.

« Les entreprises et les institutions ont enfin accès à des données de CO2e à la fois fiables et immédiates », a déclaré Mattias Brodendal, fondateur de Simple. « Notre IA permet de connaître l’impact climatique réel de chaque achat, projet ou décision fournisseur dès la réception de la facture ou du devis. »

Des avantages considérables pour la gestion de la Scope 3

Les émissions de portée 3, c’est-à-dire les émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) issues de la chaîne de valeur d’une entreprise, peuvent représenter jusqu’à 90 pour cent de son empreinte carbone, tout en demeurant complexes et coûteuses à mesurer. Simple automatise ce processus de bout en bout :

• Extraction automatique des données d’activité à partir des factures, devis ou bons de livraison

• Précision scientifique grâce à l’intégration de bases de données robustes d’analyse du cycle de vie

• Résultats en temps réel, prêts pour audit, accessibles via téléchargement, traitement par lots ou API

• Tarification très abordable, avec des coûts de quelques centimes par facture

• Intégration fluide aux systèmes ERP, permettant une mise en œuvre et une montée en échelle immédiates

« Pour les équipes de direction et d’approvisionnement, Simple rend possible une véritable prise de décision fondée sur les données », a expliqué Andreas Wiesmueller, cofondateur de Simple. « Vous pouvez comparer les fournisseurs, optimiser vos achats et déclarer vos émissions de portée 3 – tout cela à partir du même jeu de données fiable. »

Des projets pilotes confirment la précision des données, l’efficacité et les économies de coûts

Les entreprises ayant testé la plateforme signalent des gains de temps considérables et une intelligence climatique plus précise. Scanfast, l’un des premiers utilisateurs, a transformé des données d’approvisionnement complexes en informations exploitables :

« Simple nous a apporté un niveau de précision auparavant impossible », a indiqué Henrik Kleveros, directeur des données (CDO) d’Scanfast. « La plateforme automatise un travail qui prenait des semaines, garantit la fiabilité des résultats et nous offre une visibilité immédiate sur nos données de durabilité. »

Prête à être déployée

Simple est désormais disponible pour les entreprises de toutes tailles ainsi que pour les institutions publiques. Des intégrations avec les principaux systèmes ERP sont déjà disponibles, permettant aux organisations de déployer la plateforme rapidement et de recevoir des données d’émissions de haute qualité en quelques jours seulement.

À propos de Simple AI

Simple calcule les émissions de CO2e en temps réel en analysant les factures, les devis et les bons de livraison à l'aide d'une IA avancée et de données vérifiées issues de l'analyse du cycle de vie. Le résultat : des informations Scope 3 entièrement automatisées et très précises qui permettent de prendre des décisions durables, de comparer les fournisseurs et de générer des rapports fiables en temps réel.

Photos de presse et plus d'informations: https://itssimple.com/press

