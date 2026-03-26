Bertelsmann Stiftung

Toujours plus d'autocraties à travers le monde, mais aussi davantage de résistance démocratique

Gütersloh (ots)

La démocratie est sur la défensive. C’est ce que montre l’indice de transformation 2026 de la Bertelsmann Stiftung (BTI). Le BTI a été relevé pour la première fois il y a vingt ans, à l’époque où les démocraties étaient encore majoritaires. Aujourd’hui, 56 % des 137 états étudiés par le BTI sont gouvernés de manière autocratique. Mais cela ne conduit que rarement à une meilleure gouvernance. Les autocraties sont plus vulnérables à la corruption, moins capables de s'organiser et moins enclines à rechercher le consensus. Des exemples comme la Pologne ou le Brésil montrent cependant que la résistance sociale et l'opposition politique peuvent permettre le retour de la démocratie.

Aujourd’hui, la majorité des états, 77 sur les 137 étudiés par le BTI, sont gouvernés de manière autocratique. Ils sont de plus en plus répressifs à l’égard de l’opposition, des médias et de la société civile. 52 de ces états sont des autocraties dures dans lesquelles les droits fondamentaux sont totalement bafoués, un nombre jamais atteint depuis le début de l'étude en 2006. Mais les tendances autocratiques s’imposent également dans de nombreuses démocraties. « De nombreux gouvernements élus ont vidé de leur sens les institutions démocratiques centrales pour se maintenir au pouvoir. Cela ouvre la voie à l’autocratie », explique l’experte en démocratie Sabine Donner.

Dans 54 % des pays, les élections ne répondent plus aux standards minimaux. Dans certains états, comme le Gabon ou le Niger, elles ont été suspendues après des coups d’état militaires ; en Biélorussie, en Russie ou au Rwanda, ce sont des rituels de légitimation strictement contrôlés. Mais de nombreuses élections libres et justes ont également conduit à des changements de gouvernement pacifiques. À Madagascar, en Tanzanie et au Venezuela, des manifestations monstre suite à des élections truquées ont certes été violemment réprimées, mais elles ont renforcé la mobilisation politique au-delà de l’échéance électorale.

Des exemples comme le Salvador, la Serbie ou la Turquie montrent que les promesses d’efficacité autoritaire, souvent mises en avant, ne sont que rarement tenues. La lutte contre la corruption est insuffisante dans plus de 100 pays, dont deux tiers sont des autocraties. « Dans les autocraties, la loyauté doit être récompensée et les prébendes assurées », explique Hauke Hartmann, expert du BTI. « La prétendue efficacité des régimes autoritaires est un mythe. »

Mais les abus persistants continuent d’alimenter les protestations des citoyens mécontents. Au Bangladesh, au Népal et au Sri Lanka, des manifestations ont forcé une ouverture démocratique. Le Brésil et la Pologne ont réussi à inverser la tendance démocratique. « Le BTI montre à quel point les institutions démocratiques sont sous pression ; en même temps, nous voyons dans beaucoup d'endroits une résistance remarquablement vivante à leur érosion », déclare Daniela Schwarzer, membre du directoire, Bertelsmann Stiftung. « C'est dans cette capacité de mobilisation, qui émane avant tout d’une société civile active, que se trouve un potentiel central de renouvellement démocratique. »

www.bti-project.org

Informations complémentaires : Depuis 2006, l’indice de transformation de la Bertelsmann Stiftung analyse tous les deux ans la qualité de la démocratie, de l’économie de marché et de la gouvernance dans 137 pays. 23 pays de l’OCDE comme l’Allemagne ou les États-Unis ne font pas partie de l’étude pour le moment. La période d'étude s’étend du 1er février 2023 au 31 janvier 2025.

À propos de la Bertelsmann Stiftung :

La Bertelsmann Stiftung s’engage afin que chacun puisse participer à la société – sur les plans politique, économique et culturel. Nous plaçons toujours les personnes au centre de nos préoccupations. En effet, ce sont elles qui changent le monde et le font évoluer vers un avenir meilleur. Dans ce cadre, nous partageons nos connaissances, transmettons des compétences et élaborons des solutions. La fondation d’utilité publique Bertelsmann Stiftung a été créée par Reinhard Mohn en 1977.

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