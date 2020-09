SHIFT Mobility

SHIFT Mobilty 2020 in Berlin | Kreativität als Lösung: So gelingt die größte Transformation in der Geschichte der Mobilitätsindustrie

Connected Car, Ford's Elektroroller, Bridgestones Autoflotten- Management via Webfleet und Shell's Energie-Konzepte für die Zukunft sind u. a. Themen der vierten Session des internationalen Mobilitäts-Events SHIFT Mobility am 3. und 4. September in Berlin/ Opel Chef Michael Lohscheller spricht über zukünftige Strategien des Autoherstellers

"Transformational Creativity - How to Navigate Mobility Industries Successfully Through Necessary Change": Das ist der Titel der vierten Session des internationalen Mobilitäts-Events SHIFT Mobility, das am 3. und 4. September 2020 im Rahmen der IFA Berlin stattfindet. In zahlreichen Impulse Talks, Keynotes und Panel Discussions präsentieren und diskutieren internationale Top-Speaker Zukunftskonzepte zum Thema Mobilität im Rahmen eines innovativen Hybrid-Konzepts. Hochrangige Referenten der Veranstaltung kommen unter anderem von Opel, Porsche Digital, UPS, Bridgestone, Spin (Ford), Arvato, fischerAppelt und Shell. Besonderes Highlight ist zudem der Sounddesigner für Elektroautos der BMW-Gruppe Renzo Vitale, der darüber berichtet, wie sich der Straßenverkehr der Zukunft anhören wird.

Weitere Referenten der vierten Session von SHIFT Mobility in Berlin sind:

- Stefan Otlinghaus, Director Global Alliances, abl social federation GmbH: Bei seinem Vortrag geht es um AI-basierte Daten-Modelle und ihre Auswirkungen auf das urbane Leben in der Zukunft. - Renzo Vitale, Sounddesigner für Elektroautos, BMW Gruppe: Der Gestalter von Sound für Elektroautos weiß wie sich der Straßenverkehr der Zukunft anhört und worauf es dabei ankommt. - Thomas Schmidt, CEO Bridgestone Mobility Solutions: Erspricht über Bridgestones Entwicklung zum führenden Anbieter für nachhaltige datenbasierte Mobilitäts-Lösungen (Webfleet) - Felix Petersen, Head of Europe Spin - Electric Scooter Sharing: Nach dem Europa-Start in Köln im Juni 2020 berichtet er von weiteren Strategien und der Zusammenarbeit mit Städten und Unternehmen. - Holger Handstein, Business Director, fischerAppelt und Kay Dallmann, Managing Director, Arvato Financel Solutions: Sie diskutieren die finanziellen Mikro-Prozesse, die im Hintergrund von Mobility-Plattformen ablaufen und was das mit dem Erfolg des Unternehmens zu tun hat. - Lena Schrum, Gründerin der Nachhaltigkeitsplattform aware_ und Dr. Christian Knörle, Porsche Digital: Die ehemalige Profifußballerin und der Innovationsmanager reden darüber, wie sich Sportstars und Sportwagen neu erfinden. - Jan Toschka, Retail General Manager Shell DACH: Erzeichnet ein Bild des zukünftigen Mobilitäts- und Energiekonzepts des Energie-Riesen. - Frank Sportolari, Präsident UPS Deutschland, Österreich und Schweiz: Der Präsident eines der größten Logistikunternehmens der Welt bespricht die Mobilität von Waren und wie diese durch Innovationen und Technologien gefördert wird.

Über SHIFT Mobility:

SHIFT Mobility ist ein internationales und interaktives Format, das sich mit der Zukunft der Mobilität und ihrer Öko-Systeme befasst. Zentraler Treffpunkt der SHIFT Mobility-Community ist die jährliche Convention samt kuratierter Ausstellung im Rahmen der IFA, der weltweit führenden Consumer Electronic Show. SHIFT Mobility ist ein Tochterunternehmen der Messe Berlin.

Darüber hinaus präsentiert sich SHIFT ganzjährig mit einer eigenen Kommunikationsplattform und mit eigenen Boutique-Events vor Ort auf internationalen Events wie der CES in Las Vegas, der SXSW in Austin, dem Salone del Mobile in Mailand, dem Smart Mobility Summit Tel Aviv, der CoMotion LA sowie der SHIFT Mobility Week im Juni 2021.

Tickets: Aufgrund der hohen Hygiene-Standards wird 2020 nur ein limitiertes Kartenkontingent für die SHIFT Mobility zur Verfügung stehen. Informationen dazu unter shift-mobility-ifa.com.

