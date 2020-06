SKILLs HR Experts GmbH

SKILLs HR Experts GmbH, Top Consultant 2020: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Unternehmen und Arbeitnehmer/-innen, um Chancen am Arbeitsmarkt zu nutzen

Hamburg, Bremen, Köln, Nürnberg, München (ots)

Die letzten Wochen haben den Arbeitsmarkt deutlich verändert. Für Firmen ergibt sich die Chance begehrte Spezialisten für ihr Unternehmen zu gewinnen. Für Arbeitnehmer besteht jetzt die Möglichkeit ihre beruflichen Rahmenbedingungen zu verbessern oder den nächsten Karriere-Schritt aktiv anzugehen. Die Berater der SKILLs Personalberatung - die aktuell zum TOP CONSULTANT 2020 ausgezeichnet wurden - zeigen auf, wie Unternehmen und Arbeitnehmer ihre Chancen jetzt nutzen können.

Die Krise als Chance

Noch Anfang des Jahres war der Arbeitsmarkt so angespannt, wie noch nie. Unternehmen suchten händeringend nach Spezialisten und "High Potentials" als Führungskräfte. Wenige Wochen später müssen einige Unternehmen darüber nachdenken, ob sie alle ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen können. Diese Situation schafft Unsicherheit auf Arbeitnehmerseite und erhöht damit gleichzeitig die Wechselbereitschaft der Betroffenen. "Für Firmen, die nicht ganz so stark von der Krise betroffen waren, ergibt sich damit seit Jahren erstmals wieder die Chance sich personell zukunftsorientiert aufzustellen und interessante Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Unternehmen zu gewinnen", so die beiden Geschäftsführer der SKILLs HR Experts GmbH, Mikel Stahl und Ralf Roth. "Auch am Arbeitsmarkt gilt es antizyklisch zu agieren. Wer jetzt die richtigen Mitarbeiter/-innen an Bord holt, geht gestärkt aus der Krise hervor".

Auf das richtige Konzept kommt es an

Viele Firmen berichten, dass in den letzten Wochen die Initiativbewerbungen und Bewerbungen auf Stellenausschreibungen deutlich zugenommen haben. Dies ist ein deutliches Signal für die Entspannung am Arbeitsmarkt. Erfahrungsgemäß sind aber gerade die begehrten Fach- und Führungskräfte noch nicht aktiv auf der Suche, da diese von ihren aktuellen Arbeitgebern am stärksten gehalten werden. Nach wie vor müssen diese aktiv angesprochen und für einen Wechsel begeistert werden, wenn man diese gewinnen möchte. Mit dem richtigen Konzept kann dies gelingen. Die direkte Ansprache, mehr Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen und mehr selbstbestimmtes Arbeiten sind dabei drei der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Die Zeit ist reif für den richtigen "Work-Life-Blend"

Das Eingehen auf die individuelle Lebens-Situation, die Persönlichkeitsstruktur und die Präferenzen der Arbeitnehmer/-innen sind nach wie vor die Hauptmotivatoren für einen Wechsel aber auch, um seinem aktuellen Arbeitgeber treu zu bleiben. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass viele Vorbehalte auf Arbeitgeberseite unbegründet waren. Nur durch Home-Office war es z.B. vielen Familien überhaupt möglich Kinderbetreuung und Beruf zu vereinbaren. Trotzdem hat die Arbeit in den meisten Fällen nicht darunter gelitten. Die Experten von SKILLs können jetzt schon ein Umdenken auf Unternehmensseite feststellen. Viele arbeiten an Konzepten, wie sie die positiven Erfahrungen nutzen können, um künftig stärker auf die individuellen Wünsche und Notwendigkeiten der Mitarbeiter/-innen einzugehen. Work-Life-Blend statt Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration. Dies ist also auch ein guter Zeitpunkt für Mitarbeiter/-innen mit ihrem Unternehmen über individuelle Anpassungen der beruflichen Rahmenbedingungen zu sprechen.

Eine Krise ist nur so lange eine Krise, so lange man sie noch nicht als Chance begreift. Dies gilt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Über die SKILLs Personalberatung:

Unternehmen und Gesellschaft wandeln sich rasant, und damit auch die Ansprüche der Arbeitgeber und die Präferenzen der Mitarbeiter. Diesen neuen Arbeitswelten 4.0 ist das bundesweit tätige Personalberater-Netzwerk SKILLs HR Experts GmbH auf der Spur.

Mittels der Beratung, dem Recruting /Executive Search 4.0, RPO (Recruiting Process Outsourcing), sowie speziell entwickelten Trainings und Coaching-Maßnahmen steigert SKILLs die Candidate bzw. Employee Experience und damit die Erfolgsquote High Potentials für sich zu gewinnen und langfristig zu binden.

Obwohl erst 2018 von den beiden Geschäftsführern Mikel Stahl und Ralf Roth in Hamburg gegründet, ist die SKILLs HR Experts GmbH inzwischen bundesweit von 5 Standorten in Deutschland aus tätig (Hamburg, Bremen, Köln, Nürnberg, München).

Schwerpunkt der SKILLs Personalberatung ist die Suche und Vermittlung von Fach- und Führungskräften im kaufmännischen Bereich (u.a. Marketing, Sales, Marktforschung, HR, Finance) für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen (sowohl KMUs als auch Großunternehmen).

Über die Auszeichnung von SKILLs zum TOP CONSULTANT 2020:

Das TOP CONSULTANT 2020 Siegel wurde am 19.06.2020 in diesem Jahr zum elften Mal an Unternehmen vergeben, die mit ihrer Beratungsqualität im Mittelstand überzeugt haben. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a.D. Christian Wulff.

Wenn Mittelständler die Unterstützung einer Unternehmensberatung suchen, wollen sie Experten beauftragen, die ihnen auf Augenhöhe begegnen - wie die SKILLs HR Experts GmbH.

Im Auftrag von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMG) aus Bonn die teilnehmenden Beratungshäuser. Deren Referenzkunden gaben im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens Auskunft: Wie professionell sind die Unternehmensberater aufgetreten? Wie zufriedenstellend war die Beratungsleistung? Welcher Impact resultierte aus der Zusammenarbeit? Entscheidend für eine Auszeichnung ist laut WGMB "eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung".

Prof. Dr. Dietmar Fink (Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Als wissenschaftliche Experten entscheiden sie zusammen mit einer Jury, wer zum TOP CONSULTANT ernannt wird.

