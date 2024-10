Netto

Netto zeigt neues Markt-Konzept in Oranienburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin/Oranienburg (ots)

Um 9 Uhr öffneten sich am Montag die Türen des neu gestalteten Netto-Marktes in der Germendorfer Allee 16c in Oranienburg, der als Vorlage für die weiteren Umbauten der Netto-Märkte dienen wird.

Die Kund:innen erwartet dort ein inspirierendes und angenehmes Einkaufen: modernes, hochwertiges, skandinavisches Design mit dunklen Farben und Echtholz. Empfangen werden sie mit dem großzügigen Obst- und Gemüse-Bereich.

Schwerpunkt Regionalität

Auffällig platziert ist dort die sehr große Auswahl an regionalen Obst- und Gemüse-Artikeln, die gemeinsam mit dem Angebot an regionalen Frischfleisch prominent an einer Wand präsentiert wird.

Das Angebot an 'GO Regio'-Artikeln, der regionalen Eigenmarke von Netto, wird zukünftig weiter im Bereich des Trockensortiments ausgebaut. Auch hier ermöglicht eine separate Platzierung im Markt den Kund:innen eine einfache Orientierung.

Das Netto-Sortiment bietet zudem übersichtlich angeordnet mit über 2.300 Artikeln des täglichen Bedarfs fast alles, was das Herz begehrt, wie gewohnt in bester Qualität zum günstigen Preis. Darunter ein nun doppelt so größer Convenience-Bereich mit Snacks, Salaten, Smoothies und Coffee-Drinks.

Nachbarschaft

Ganz im Zeichen guter Nachbarschaft wird über ein 'Schwarzes Brett' im Eingangsbereich die Kommunikation der Kund:innen untereinander gefördert. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich beim Entnehmen des Pfandbons am Pfandautomaten für eine Spende an die Oranienburger Tafel zu entscheiden.

Verschiedene digitale Kommunikationsmedien wie Steelen im Eingangsbereich mit Aktionsangeboten sowie im Obst- und Gemüsebereich mit Rezepten und passendem Produktangebot ermöglichen gemeinsam mit Displays über den Kassen eine abgestimmte Kundenkommunikation.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell