Erster Corona Einzel-Schnelltest unter 5 Euro bei Netto

Stavenhagen (ots)

Ab dem 22.03.2021 gibt es die sogenannten Corona Schnelltests auch bei Netto. Der 'SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest' hat nach Angaben des Herstellers eine Genauigkeit von 98,73 %. Die Probenentnahme erfolgt nasal - eine genaue Beschreibung ist dem Produkt beigelegt. In jeder Packung ist ein Einzeltest enthalten. Der Preis für einen Schnelltest liegt bei 4,99 EUR. Um zu gewährleisten, dass möglichst viele Kunden einen Test bekommen, wird er direkt an der Kasse verkauft.

Dem Produkt des Lieferanten technomed wurde durch das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) die Sonderzulassung nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV- 2 erteilt.

Parallel ist Netto mit weiteren Lieferanten im Gespräch und wird perspektivisch auch andere Schnelltests anbieten.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

