Couponing in Apotheken wird digital - Zukunftspakt Apotheke kooperiert mit acardo

Coupon-Aktionen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Apothekenkunden und sind schon jetzt wichtige Frequenz- und Umsatzbringer in den Vor-Ort-Apotheken. Um auch in diesem Bereich das digitale Angebot zu optimieren und sich gegenüber dem Arzneimittelversandhandel zu positionieren, kooperiert der Zukunftspakt Apotheke nun mit acardo. Die acardo group ist auf den Bereich Shopper-Activation spezialisiert. Die Spezialagentur aus Dortmund unterstützt Unternehmen seit rund 20 Jahren bei der Verkaufsförderung ihrer Produkte und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Couponing-Prozessen.

"Coupon-Aktionen spielen für pharmazeutische Hersteller und Apotheken eine immer wichtigere Rolle", so Dr. Jan-Florian Schlapfner, einer der beiden Gesamtprojektleiter des Zukunftspakts Apotheke. "Durch die Zusammenarbeit mit acardo bringen wir Coupon-Aktionen verstärkt auf eine digitale Ebene - das etablierte Tool kann damit künftig nicht nur analog, sondern auch als integrierte Omnichannel-Lösung angeboten werden. Damit steht erstmalig ein großflächiges elektronisches Coupon Clearing für die Vor-Ort-Apotheken zur Verfügung." Konkret haben Hersteller die Möglichkeit, Verbraucher über Aktionscodes auf ihren Coupons auch auf dem Online-Weg über die Plattform ia.de direkt in die Vor-Ort-Apotheke zu lenken. Die Coupon-Anzeigen können im Apothekenkundenmagazin My Life sowie im gesamten Print- und Digital-Portfolio von Hubert Burda Media veröffentlicht werden. Sie ergänzen einen weiteren Touchpoint der Kundenreise und runden so das vernetzte Gesundheits-Ökosystem des Zukunftspakts Apotheke ab.

Durch die neue Kooperation wird das Angebot noch attraktiver für Hersteller und Verbraucher. Apotheken haben darüber hinaus durch die digitale Option weniger Aufwand. Besonders große Relevanz hat die Zusammenarbeit des Zukunftspakts Apotheke und acardo im Hinblick auf die Konkurrenz aus dem Netz. Erst in dieser neuen Konstellation ist es möglich, Coupon-Aktionen ganzheitlich zu bewerben und sowohl auf dem analogen als auch digitalen Weg in die Vor-Ort-Apotheke zu führen. "Wir sehen in der Zusammenarbeit mit dem Zukunftspakt Apotheke enormes Potenzial für neue Marketinginstrumente", so Dr. Dirk Jenkis, verantwortlich für das Pharma & Apotheken Business bei der acardo group ag. "Mit unserer jahrelangen Expertise möchten wir künftig dazu beitragen, die Vor-Ort-Apotheke in Sachen Absatzsteigerung und Kundenbindung noch weiter nach vorne zu bringen."

