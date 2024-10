The Future Investment Initiative (FII) Institute

Zwölf neue internationale Unternehmen treten in das Verzeichnis der strategischen Partner des FII Instituts ein: Strategische Partner unterstützen die Mission des Unternehmens, durch Investitionen einen positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben

Zwölf internationale Unternehmen sind in die Liste der strategischen Partner des FII Institute aufgenommen worden. Diese Unternehmen gehören zu einer wachsenden Gemeinschaft von Führungskräften aus Wirtschaft, Technologie, Luftfahrt, Energie, Wissenschaft und Politik, die sich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einsetzen.

Das FII Institute führt ein ganzjähriges Programm mit globalen Initiativen, internationalen Gipfeltreffen, Politikentwicklung, globalen Umfragen und Indizes durch. Strategische Partner sind für dieses Programm von zentraler Bedeutung, da sie die Führung übernehmen, Delegierte entsenden und an einer Reihe von Initiativen teilnehmen.

Die zwölf neuen strategischen Partner sind ACWA Power, ALAT, Claure Group, Franklin Templeton, King Salman International Airport, Minerva Foods, NBK, Premium Residency Center, Riyadh Air und SCAI. Darüber hinaus freut sich das FII Institute, General Atlantic und Lakestar als unsere ersten Venture-Programm-Partner vorstellen zu können. Die Partner des Venture-Programms sind führende Unternehmen, die auch auf dem kommenden FII8-Investitionstag eine wichtige Rolle spielen werden. Das FII Institute Venture Program bringt Unternehmer und angesehene Führungskräfte aus den Bereichen Innovation, Investitionen, Wirtschaft und Bildung zusammen und fördert die Zusammenarbeit, um globale Herausforderungen in den Bereichen KI und Robotik, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Bildung zu bewältigen.

Die zwölf neuen Partner schließen sich den bestehenden strategischen Partnern an, darunter Gründungspartner - Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien, Vision Partners - das Ministerium für Investitionen von Saudi-Arabien und Aramco, Diriyah, Emaar, GFH, HSBC, KAFD, Ma'aden, NEOM, New Murabba, Red Sea Global, Riyad Bank, ROSHN, Royal Commission for AlUla, SABIC, Sanabil Investments, SNB, SoftBank Vision Fund, Standard Chartered, State Street, STC, THIQAH und Vision Invest.

Die diesjährigen FII8-Aktivitäten gipfeln in einer viertägigen Diskussion über die Herausforderungen, denen sich die Menschheit stellen muss, sowie in einer ganzen Woche mit Nebenveranstaltungen, die vom 28. bis 31. Oktober in Riad stattfinden. Mehr als sechshundert Redner und achttausend Delegierte, darunter weltweit führende Politiker, Minister, CEOs, Investoren, Gründer und Experten der öffentlichen Politik, werden an der weltweit anerkannten Jahreskonferenz teilnehmen.

Zu den 'FII8 Support Partners' gehören BMW, Saudia, Dr. Sulaiman Alhabib und die Saudi Electricity Company.

Einblicke, Denkanstöße und engagierte Podiumsdiskussionen werden von "Wissens- und akademischen Partnern" aus führenden Beratungsunternehmen, Universitäten und Institutionen unterstützt: Accenture, ADL, Bain & Company, BCG, Columbia, Deloitte, EY, FPA2, EY, The Global Fund, Hevolution, Kearney, KPMG, McKinsey, Oliver Wyman, PWC, Strategy&, UNDP, UNHCR, UNICEF, Weltbank, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) und UM6P.

Richard Attias, CEO des FII Institute, sagte: "Unsere Partner sind von grundlegender Bedeutung für unsere Aufgabe am FII Institute, einen positiven Einfluss auf die Menschheit zu nehmen. Mit der Ausweitung unseres Netzwerks vereinen wir eine globale Kraft für positive Veränderungen und schaffen wirkungsvolle Initiativen. Indem wir uns mit über 60 außergewöhnlichen Partnern zusammentun, nutzen wir die kollektive Kraft, um dringende Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Gemeinsam verschieben wir Grenzen und schaffen eine bessere Welt".

Über das FII Institut:

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Auswirkungen auf die Menschheit. Global, integrativ und datengestützt: fördern wir großartige Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen und Maßnahmen in vier wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

