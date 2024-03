Huawei

Huawei zum fünften Mal in Folge als Top-Arbeitgeber in Europa zertifiziert

Düsseldorf, Deutschland, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Huawei wurde als "Top-Arbeitgeber" in Europa für 2024 ausgezeichnet. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, dass das Unternehmen auf der vom Top Employers Institute, einem führenden Anbieter von Zertifizierungen im Bereich Personalmanagement, erstellten Liste steht.

Neben der Ernennung zum Top-Arbeitgeber in Europa hat Huawei auch in 16 europäischen Ländern individuelle Auszeichnungen erhalten: Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Irland, die Niederlande, Portugal, Polen, Rumänien, Spanien, der Schweiz, Schweden und Großbritannien.

Das Top Employers Institute hat mehr als 2.300 Organisationen in 121 Ländern/Regionen zertifiziert, die zusammengenommen über 12 Millionen Menschen weltweit beschäftigen.

Patrik Rendel, Regionaler Manager DACH & CEE, Top Employers Institute, sagte: „Das Top Employers Institute zeichnet Huawei Europe als einen Arbeitgeber mit fantastischen Karriereentwicklungsmöglichkeiten auf allen Ebenen aus. Huawei liegt 15 % über der Gesamtzahl aller Benchmarks für Top-Arbeitgeber."

Die Ernennung zum Top-Arbeitgeber durch die Liste des Instituts ist eine Anerkennung des Engagements von Huawei für Talente in ganz Europa und weltweit. 2024 hat das Unternehmen seine Praktiken zur Entwicklung, Einstellung und Verwaltung von Talenten weiter verstärkt.

Lesley White, stellvertretende Vizepräsidentin für Personalwesen, Huawei European Region, sagte: „Talent ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsstrategie in Europa und weltweit. Wir freuen uns, dass wir zum fünften Mal in Folge als Top-Arbeitgeber in Europa ausgezeichnet wurden. Huawei ist seit mehr als 20 Jahren in Europa etabliert, und wir haben erkannt, dass es für unsere Geschäftstätigkeit und unseren Erfolg entscheidend ist, die hochmodernen Personalmanagementpraktiken von Huawei auf einer globalen Plattform zu demonstrieren. Durch diesen Zertifizierungsprozess hat Huawei gezeigt, wie das Unternehmen nach dem einzigartigen Wert von Menschen sucht und auf vielfältige Weise mit ihnen zusammenarbeitet, um die Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Talenten sicherzustellen. Wir werden weiterhin mehr Möglichkeiten schaffen, um Talente in Europa dabei zu unterstützen, ihre Karrieren bei Huawei zu entwickeln."

Huawei fördert ein innovationsförderndes Umfeld sowohl innerhalb des Unternehmens in seinen europäischen Niederlassungen als auch weltweit sowie in dem breiteren Technologie-Ökosystem, in dem das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen hat mehrere Initiativen in diesem Bereich. Die ICT Academy ist eine Partnerschaft zwischen Huawei und Universitäten, die darauf abzielt, die Spitzentechnologien des Unternehmens mit Universitäten weltweit zu teilen und neue IKT-Talente heranzuziehen. Huawei veranstaltet auch Seeds for the Future, das Vorzeigeprogramm des Unternehmens zur Förderung digitaler Fähigkeiten, und das Huawei Graduate Program, das Hochschulabsolventen in Positionen bei Huawei vermittelt, um ihre Karriere zu entwickeln und auszubauen. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass die europäische Ausgabe von Seeds for the Future 2024 in Rom, Italien, stattfinden wird.

