China Matters

Eine lobenswerte Vogelrettungsaktion

Beijing (ots/PRNewswire)

BEIJING, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Die Uferschwalbe lebt in offenen Landschaften in der Nähe von Gewässern, wie z. B. an Flussufern, Seeufern und Küstenklippen. Daher wird der Vogel auch als „natürlicher Wasserqualitätsprüfer" bezeichnet. Die Uferschwalbe wurde 2016 für die Rote Liste der bedrohten Arten der IUCN bewertet und ist in Beijing als geschützte Wildtierart der zweiten Klasse aufgeführt.

Im Daxing-Abschnitt des Yongding-Flusses in Beijing gibt es einen fast senkrechten Erdabhang, der etwa 20 Meter hoch aufsteigt und sich von Norden nach Süden 30 bis 40 Meter breit ausdehnt. Nahezu 200 schüsselgroße Löcher - die Nester der Uferschwalben - sind in die senkrechte Wand des Abhangs gebaut. Jedes Jahr von Mai bis Juli fliegen Schwärme von Uferschwalben hierher, um zu nisten und zu brüten, was den Hang zum größten Lebensraum macht, der jemals in Beijing bekannt war. Im Juni 2024 wurde ein Flussregulierungsprojekt an dem Hang durchgeführt, an dem fast tausend Uferschwalben nisten. Was würde als nächstes passieren?

Um diese Vögel zu schützen, haben Vogelschützer, das Bauteam des Projekts, die örtlichen Behörden und Naturschutzorganisationen schnell reagiert und sich zusammengetan. Innerhalb von nur sieben Stunden einigten sie sich darauf, dass die Bauarbeiten dauerhaft eingestellt werden und das Gebiet zum Schutzgebiet für Uferschwalben wird. Darüber hinaus werden die lokalen Behörden daran arbeiten, das Bewusstsein für den Schutz von Wildtieren zu schärfen, z. B. durch die Aufnahme der Uferschwalbe in die Liste der besonderen Vogelarten im Bezirk Daxing, den Aufbau von Bildungseinrichtungen für Wildtiere und Vogelbeobachtungsstellen sowie die Förderung des Wissens über den Schutz von Wildtieren bei mehr Menschen.

Um diese herzerwärmende Geschichte des Vogelschutzes zu erzählen, produzierte China Matters einen Animationsfilm mit dem Titel Eine lobenswerte Vogelrettungsaktion. Die Animation zeigt anschaulich den gesamten Prozess der Zusammenarbeit aller Beteiligten, um Uferschwalben in einem kritischen Moment zu retten. Die Rettungsaktion verdeutlicht die Kraft der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung der Harmonie zwischen Menschen und Natur.

