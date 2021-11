KahnEvents

Weihnachtsfeier 2021: KahnEvents bietet kurzfristige Lösungen für ein digitales Fest an

Hamburg

Stimmungsbarometer: Viele Mitarbeitende wünschen sich eine Firmenweihnachtsfeier "wie früher"

Aktuelle Corona-Entwicklung führt zu Absagen vieler Feiern

KahnEvents bietet kurzfristige Lösungen für digitale Weihnachtsfeier

Viele Menschen wünschen sich für ihre Firmenweihnachtsfeier eine Feier "wie früher". Nadja Kahn, Inhaberin der Event-Agentur KahnEvents, hat in einem Stimmungsbarometer auf LinkedIn ermittelt, dass 39 Prozent der Teilnehmer:innen an der Umfrage sich eine Weihnachtsfeier wie vor Corona wünschen. 17 Prozent wünschen sich eine digitale Feier, und nur 9 Prozent einen gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Immerhin für 35 Prozent der Teilnehmenden ist "keine Feier" die bevorzugte Option.

Die Unsicherheit bezüglich der Firmenweihnachtsfeiern steigt jetzt massiv mit den Corona-Fallzahlen. Immer mehr Unternehmen sagen ihre geplanten Feiern kurzfristig ab. Bedeutet das, dass Weihnachten in diesem Jahr für diese Firmen dann ganz ausfallen muss?

Die Agentur KahnEvents hat sich bereits in 2020 auf digitale Firmen-Events spezialisiert und erfolgreich stimmungsvolle und emotionale Online-Weihnachtsfeiern umgesetzt, die von den Auftraggebern und ihrer Belegschaft sehr positiv aufgenommen wurden.

Für das zweite Corona-Weihnachten hat das Team um Nadja Kahn sein Angebot nun weiter ausgebaut. "Es ist noch nicht zu spät, um noch auf eine digitale Weihnachtsfeier umzustellen und so den Mitarbeitenden einen positiven weihnachtlichen Jahresausklang zu ermöglichen und sich bei ihnen für dieses zweite Ausnahmejahr zu bedanken", sagt Nadja Kahn.

Digitale Feiern haben nichts mit den klassischen Video-Konferenzen gemeinsam, die viele Menschen eher wenig schätzen. KahnEvents bietet vielfältige Feiern mit verschiedensten Modulen an, die alle auf einer virtuellen Plattform stattfinden und so den Teilnehmer:innen in einem digitalen Raum unterschiedliche gemeinsame Erlebnisse ermöglichen.

So bietet die Agentur beispielsweise Spiele und Quizze an, kulturelle Live-Auftritte von Musiker:innen, Comedians oder Schauspieler:innen, Tanz und Party, Gin-, Lebkuchen- oder Schokoladen-Tastings - und je nach Belieben kann sogar der Weihnachtsmann oder - ganz überraschend - ein Rentier zugeschaltet werden. Per Chat Roulette werden Zufallstreffen ermöglicht, und die traditionelle Weihnachtsansprache der Unternehmensleitung kann natürlich ebenfalls integriert werden. Die digitale Location wird individuell für das Unternehmen gestaltet und gebrandet.

Natürlich ist auch an das leibliche Wohl gedacht. Im Vorfeld erhalten alle Mitarbeitenden eine weihnachtliche Gourmet-Box, die das Unternehmen individuell bestücken lassen kann - mit Glühwein, Spekulatius, Gänsebraten, eigenen Produkten und auch kleinen Geschenken und natürlich auch einem persönlichen Anschreiben.

In der Vorweihnachtszeit bietet die Agentur für Unternehmen digitale Foto-Weihnachtskalender an. Vom 1.-24. Dezember kann sich so täglich ein/e Mitarbeiter:in für eine Weihnachtsüberraschungsbox qualifizieren.

Unternehmen haben sogar die Chance, Weihnachten noch etwas Gutes zu tun: KahnEvents bietet in Kooperation mit WeForest an, im Rahmen der Buchung auch Bäume zu pflanzen. Die Organisation WeForest sorgt insbesondere in Südamerika und Afrika für die Aufforstung von Wäldern. "Jeder Baum zählt für einen wortwörtlich cooleren Planeten", so Nadja Kahn.

"Wir haben uns alle gewünscht, dass dieses Weihnachten wieder mehr Begegnungen möglich sind, aber jetzt wollen viele Unternehmen Verantwortung zeigen und ihre Mitarbeiter:innen keinem Risiko aussetzen", sagt Nadja Kahn. "Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um auf eine digitale Feier umzuswitchen."

