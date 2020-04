KahnEvents

Zusammenkommen trotz Corona: KahnEvents startet Angebot für Online-Events

"Social Distancing" wird zunehmend zur Belastungsprobe. So sinnvoll und notwendig die Kontaktbeschränkungen zur Ausbreitung des Corona-Virus auch sind, so sehr beeinträchtigen sie doch das Wohlbefinden der Menschen. Im Job fehlt der persönliche Austausch mit Kunden und Kollegen, und privat vermissen viele die Treffen mit Familie und Freunden.

Die Hamburger Event-Agentur KahnEvents hat ein innovatives Angebot entwickelt, wie Kollegen, Freunde und Familien nun zumindest virtuell zusammenkommen können, jenseits des klassischen Telefonats oder der Video-Konferenz. Und das funktioniert so: Die Gruppe, die sich treffen möchte, vereinbart einen bestimmten Zeitpunkt für das virtuelle Get Together. Per digitaler Konferenztechnik schaltet KahnEvents alle Personen in ihrem Zuhause zusammen. Gleichzeitig erhält jeder Teilnehmer ein Überraschungspaket mit Drinks und Snacks geliefert. Darin enthalten ist auch eine Anleitung für die Teilnahme an der Online-Party. Die Teilnehmer benötigen keine besonderen technischen Voraussetzungen außer einem Rechner und WLAN. KahnEvents kümmert sich um die komplette Umsetzung von Technik bis Snack Box - und die Teilnehmer können einen schönen Abend in geselliger Runde genießen.

Die Hamburger Agentur Hoeppner Sport- und Markenkommunikation hat es bereits ausprobiert. "Wir haben am Freitagnachmittag die dritte Homeoffice-Woche mit einem digitalen After Work ausklingen lassen. Das Hamburger 'Dummtüch-Reden' über den Schreibtisch hinweg vermissen wir am meisten. Toll ist, dass man auf die Vorlieben der Mitarbeiter bei der Bestückung der Pakete eingehen kann. So haben zum Beispiel einige Craft Bier oder Prosecco bekommen, andere alkoholfreies Bier - und sogar ein Gläschen Babybrei für den Nachwuchs war dabei." berichtet Inhaberin Andrea Hoeppner.

Alle Informationen zu den Online-Partys finden sich unter www.onlinepartybox.de. Speziell für Firmenkunden, die trotz Corona einen lebendigen Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern pflegen möchten, bietet KahnEvents viele weitere Lösungen für digitale Events. Die Agentur der Event-Expertin Nadja Kahn konzipiert und realisiert seit 17 Jahren erfolgreich Veranstaltungen weltweit.

