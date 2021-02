KahnEvents

Digitaler Sportler-Talk mit Olympiasiegern Heike Henkel, Florian Mennigen, Jörg Roßkopf

Hamburg (ots)

- Ein Jahr vor Start der Winter-Olympiade in Peking: Digitaler Sportler-Talk am 4. Februar von 10:00 bis 11:30 Uhr - Impulsvorträge der Olympiasieger über Motivation, Change und Teamerfolg - Sämtliche Einnahmen kommen der Sven-Hannawald-Stiftung zugute - Ausbau des Geschäfts mit digitalen Impulsveranstaltungen geplant

"Vom Funken zur Flamme: Motivation, Change, Teamerfolg - was Unternehmen von Olympiasiegern lernen können" - unter diesem Motto findet am 4. Februar ab 10 Uhr der erste SPORT SPEAKER Online Talk presented by KahnEvents statt. Die drei Olympiasieger Heike Henkel, Florian Menningen und Jörg Roßkopf geben exklusive Einblicke in ihre Erfahrungen und ihren Lebensweg und teilen wertvolle Impulse.

Was Unternehmen von Olympiasiegern lernen können - das ist die Idee des digitalen Sportler-Talks der Event-Agentur KahnEvents. Heike Henkel, Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin im Hochsprung, verrät ihr Konzept zum Thema Motivation und gibt Fitness-Tipps fürs Home-Office. Florian Mennigen, Olympiasieger, Welt- und Europameister im Ruder-Achter und studierter Wirtschaftspsychologe, zeigt Wege für Change und Teamerfolg. Jörg Roßkopf, Welt- und Europameister und Bundestrainer im Tischtennis, spricht über Leadership durch Vorbild. Moderiert wird der Talk von Norbert König. Gastgeber sind Nadja Kahn, Inhaberin der Agentur KahnEvents und Sven Ehricht, Geschäftsführer der SPORT SPEAKER GmbH.

Der Talk findet digital statt und ist unter https://hopin.com/events/vom-funken-zur-flamme zu finden. Während der Impulsvorträge können bereits Fragen im Chat gestellt werden. Anschließend stehen die drei Sportler noch in digitalen Räumen für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Jeder kann sich anmelden - und zahlen, was er oder sie möchte. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen der Sven-Hannawald-Stiftung zugute. Die Stiftung fördert ausgewählte Projekte im Jugendsport und in der Gesundheitspflege.

Die Agentur KahnEvents hat sich im Corona-Jahr 2020 auf digitale Veranstaltungen spezialisiert. Das Thema Impulsveranstaltungen mit prominenten Speakern für Firmenveranstaltungen ist nun ein weiterer Baustein in der Digitalstrategie von KahnEvents.

Weitere Informationen unter: https://hopin.com/events/vom-funken-zur-flamme

