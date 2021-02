Toto-Lotto Niedersachsen GmbH

Niedersächsische Glückssträhne hält an: 13.989.514,40 Euro bei LOTTO 6aus49 gehen in den Landkreis Heidekreis

Im Landkreis Heidekreis fällt ein Strauß Rosen zum Valentinstag nun etwas größer aus. Denn für einen noch unbekannten niedersächsischen Spielteilnehmer ging bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, ein Traum in Erfüllung: Mit seinen Glückszahlen 5, 19, 21, 27, 32, 46 sowie der Superzahl 6 landete er bundesweit als Einziger einen Volltreffer und knackte den Jackpot der Lotterie. Nun erhält der Glückliche einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 in Höhe von 13.989.514,40 Euro.

Der Neu-Millionär gab seinen Spielschein mit neun getippten Feldern für LOTTO 6aus49 sowie der Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 mit einer Laufzeit von fünf Wochen bereits Mitte Januar in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Heidekreis ab. Da der Jackpot bei LOTTO 6aus49 am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, geknackt wurde, startet dieser am Samstag, dem 13. Februar 2021, bei circa vier Millionen Euro.

Insgesamt erzielten im Jahr 2021 bereits 15 Niedersachsen einen Hochgewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von LOTTO Niedersachsen - acht davon in Millionenhöhe.

Chance Gewinnklasse 1 LOTTO 6aus49: 1 : 140 Mio.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.bzga.de.

Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.

Über LOTTO Niedersachsen: Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.

