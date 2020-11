grossvater.de - Jürgen Busch

Ungleiches Paar aus Hamburg gründet Netzwerk für Großeltern-Portale

HamburgHamburg (ots)

Fünffach-Opa Jürgen ist SEO-Experte. Zweifach-Mama Silke ist Journalistin. Zusammen bieten sie mit Hallo-Oma.de, Grossvater.de und Enkelkind.de digitale Anlaufstellen für alle Großeltern. Getroffen haben die beiden sich noch nie.

Eltern-Websites und Mama-Blogs gibt es wie Sand am Meer. Das Online-Angebot für Großeltern hingegen ist dünn. Genau das wollen Jürgen Busch und Silke Schröckert aus Hamburg ändern.

Wie schläft ein Baby am sichersten? Welcher Kinderwagen ist der beste? Worauf kommt es beim Kauf des Schulranzens an? Und was bastele ich heute mit meinem Enkel? "Omas und Opas haben heute genauso viele Fragen wie junge Eltern", weiß Fünffach-Opa Jürgen aus eigener Erfahrung. Und er weiß auch, woran das liegt: "Die Rolle von Oma und Opa hat sich in den vergangenen Jahren enorm geändert.

Die gebrechliche Großmutter im Schaukelstuhl, die ihren Enkelkindern beim Spielen nur zuschaut, gibt es nur noch in Märchenbüchern. Die Realität sieht anders aus: Wir Opas und Omas sind fit, engagiert und interessiert, wenn es um das Leben unserer kleinen Lieblinge geht."

Genau für diese Zielgruppe der liebevollen Großeltern gründete Silke Schröckert bereits im April 2018 die Website Enkelkind.de.

Jürgen Busch startete seine Seite Grossvater.de für engagierte Opas im Januar 2020.

Seit Mitte des Jahres machen Silke und Jürgen nun gemeinsame Sache: Auf Hallo-Oma.de bündeln der SEO-Experte und die Journalistin ihre Kompetenzen und bieten eine weitere Anlaufstelle für interessierte Omas.

Eine Zielgruppe, drei Konzepte

Alle drei Seiten richten sich an Großeltern, und doch hat jedes Projekt sein eigenes Konzept: "Bei Enkelkind.de dreht sich alles ums Kind", erklärt Silke Schröckert. "Ob Wickel-Tipps oder Schulranzen-Tests, Bastel-Ideen oder Kinderfilm-Rezensionen: Im Fokus der redaktionellen Arbeit steht der Nachwuchs."

Das ist bei Hallo-Oma.de anders: "Hier ist die Oma selbst im Fokus", erklärt Silke Schröckert weiter. "Neben wissenswerten Tipps rund um ihre wichtige Rolle für das Enkelkind gibt es hier auch Rubriken wie Reisetipps, Kosmetik oder Pflege - nicht fürs Kind, sondern für Oma selbst."

Auf Grossvater.de werden alle aktiven Opas fündig: "Ob Werken oder Basteln, Backen oder Kochen, Experimentieren oder Forschen - ich gebe einfach gern mein Wissen über spaßige Projekte für und mit dem Enkelkind weiter", berichtet Jürgen.

Seine Artikel sind immer liebevoll begleitet mit selbstgeschossenen Fotos und Erfahrungsberichten.

Und seine Seite ist ein Unikat: "Andere Seiten, die sich ganz gezielt nur an die Opas richten, gibt es in der Form nicht. Zumindest bis heute - denn ich arbeite mit einem anderen Partner schon an Hallo-Opa.de", lacht Jürgen.

Große Nachfrage in der Großeltern-Generation

Gemeinsam erzielen die drei Seiten von Jürgen und Silke bereits 30.000 Aufrufe im Monat. 100.000 sollen es bis Ende des kommenden Jahres werden. Das Konzept dafür ist einfach: "Wir schreiben ehrliche Texte, die Omas und Opas ins Herz treffen - und gleichzeitig Google gefallen", erklärt Jürgen.

Dieser Pressemitteilung hätten Jürgen und Silke gern ein gemeinsames Foto beigefügt. Das ging aber nicht. Denn obwohl die beiden nur 10 Fahrminuten voneinander entfernt leben: Getroffen haben sie sich noch nie. "Für ein Kennenlernen kam uns stets Corona in die Quere", erklärt Silke. "Wir wollten uns im November zum Plätzchenbacken treffen und für alle drei Portale eine schöne Geschichte daraus machen - doch dann kam der zweite Lockdown." Aber aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Und bis Plätzchenback-Treffs wieder erlaubt sind, whatsappen und mailen die beiden einfach weiter miteinander. Und kreieren wertvollen Lesestoff für Omas und Opas - ganz Corona-konform von zu Hause aus.

Pressekontakt:

Jürgen und Silke freuen sich über Ihre Interviewanfrage.

Ob telefonisch, per Videocall oder schriftlich - gern beantworten sie ihre Fragen rund um die Textarbeit für die Zielgruppe Großeltern.



