Foxit Software pflanzt Bäume in Kaliforniens Waldbrandgebieten

Gemeinsam mit One Tree Planted wird für jeden verkauften Foxit PDF Compressor ein Baum in kalifornischen Wäldern gepflanzt

Foxit Software, führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und Dienstleistungen, will in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation One Tree Planted Bäume in den von Feuern verwüsteten kalifornischen Wäldern pflanzen und somit bei deren Wiederaufforstung helfen. Bei dem gemeinsamen Projekt pflanzt Foxit für jeden verkauften PDF Compressor einen Baum in kalifornischen Wäldern.

"Wir finden eine Partnerschaft mit einer Organisation wie One Tree Planted unheimlich wichtig, da wir kontinuierlich darauf hinarbeiten unsere CO2-Bilanz zu reduzieren", sagt Carsten Heiermann, President Enterprise Automation Business Unit bei Foxit Software. Kalifornien hatte 2020 mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen. Dabei sind mehr als 8.000 km² Fläche Land verbrannt. 2019 waren es während der Waldbrandsaison etwa 480 km². Deshalb entschied sich Foxit gezielt, bei der Wiederaufforstung der kalifornischen Wälder zu helfen.

Für die Zukunft plant Foxit, die Partnerschaft auf weitere Regionen auszudehnen. "Die Produkte von Foxit tragen maßgeblich dazu bei, dass Unternehmen aller Branchen zukünftig papierlos arbeiten. Mit dieser Initiative schließt sich nun der Kreis", so Heiermann.

Das Pflanzen von Bäumen sei eine der besten Möglichkeiten, um die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. "Bäume helfen, die Luft, die wir atmen, zu reinigen, das Wasser zu filtern, das wir trinken, und bieten Lebensraum für über 80 Prozent der terrestrischen Artenvielfalt weltweit", fügt Heiermann hinzu.

Kunden von Foxit können sich nun auch für die globale Wiederaufforstung engagieren. Lokale Partnerorganisationen und ehrenamtliche Gemeindemitglieder übernehmen dabei das Einsetzen der Bäume.

Foxits PDF Compressor hilft Unternehmen, effizienter und kostensparender zu arbeiten sowie die User Experience zu verbessern, da mit ihm auf einfache Weise Hundertausende von Dokumenten komprimiert, konvertiert und mit OCR (optische Zeichenerkennung) durchsuch- und bearbeitbar gemacht werden können. Weitere Informationen unter: https://www.foxitsoftware.com/de/enterprise-automation/pdf-compressor/.

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop- Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.

Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie https://www.foxitsoftware.com/de/.

Über One Tree Planted

One Tree Planted ist eine gemeinnützige Organisation gemäß 501 (c) (3), die auf einfache Weise ermöglicht, der Umwelt mit dem Pflanzen von Bäumen zu helfen. Ihre Projekte erstrecken sich über die ganze Welt und werden in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und sachkundigen Experten durchgeführt, um positive Effekte für Natur, Menschen und wild lebende Tiere zu erzielen. Die Wiederaufforstung hilft, Wälder nach Bränden und Überschwemmungen wieder aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen und die biologische Artenvielfalt wiederherzustellen. Viele Projekte haben übergreifende Ziele und schaffen eine Kombination mehrerer Vorteile, die zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie onetreeplanted.org.

