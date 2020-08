ZDFinfo

Woche 34/20 Mittwoch, 19.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland Deutschland 2019 22.25 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 23.10 ZDF-History Russlands Krone Deutschland 2018 23.55 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2020 1.50 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 2.35 Rechte Verschwörer - Angriff von innen? Deutschland 2020 3.20 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 4.00 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

