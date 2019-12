alanta health group GmbH

Stellungnahme alanta health group GmbH

Hamburg (ots)

Derzeit läuft in Hamburg ein Verfahren gegen die alanta health group GmbH, zu der auch die ZytoService Deutschland GmbH und die SKH Stadtteilklinik Hamburg GmbH mit den angeschlossenen Medizinischen Versorgungzentren (MVZ) in Deutschland gehören.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht die Zulässigkeit des gewählten und praktizierten Versorgungsmodells. Zu den im Raum stehenden Vorwürfen nimmt das Unternehmen wie folgt Stellung:

"An erster Stelle steht für uns die qualitativ hochwertige Versorgung aller Patienten, die zu jeder Zeit von uns gewährleistet war und auch in Zukunft gewährleistet ist. Wir legen Wert auf die Feststellung, dass alle Onkologen eine gesetzlich garantierte Therapiefreiheit haben. Wir haben zu keinem Zeitpunkt in diese Therapiefreiheit eingegriffen und niemanden angehalten, dieses zu tun. Die an die SKH Stadtteilkinik Hamburg GmbH angebundenen MVZ sind medizinisch vollständig unabhängig. Wir sind davon überzeugt, dass die Ärzte und das medizinische Personal ihre Patienten nach den aktuell gültigen Therapieleitlinien bestmöglich versorgen.

Die Patientenversorgung über Medizinische Versorgungszentren ist einer der Eckpfeiler der ambulanten Patientenversorgung und politisch gewollt. In Deutschland gibt es heute über 3000 MVZ in unterschiedlichen medizinischen Disziplinen und verschiedener Trägerschaft.

Das Geschäftsmodell der alanta health group GmbH steht in vollständigem Einklang mit geltenden Gesetzen. Insbesondere sind sämtliche MVZ durch gesetzlich vorgegebene Genehmigungsverfahren bestandskräftig zugelassen worden. Dementsprechend halten wir alle jetzt im Raum stehenden Vorwürfe für gegenstandslos und weisen sie ausdrücklich zurück. Wir werden uns dazu mit der Staatsanwaltschaft und den zuständigen Behörden austauschen. Wir sind überzeugt, dass wir die Vorwürfe in diesem Sinne vollständig ausräumen können.

Zum heutigen Zeitpunkt können wir nicht erkennen, inwiefern durch die Versorgung der Patienten in unseren MVZ ein wirtschaftlicher Schaden entstanden sein sollte. Auch diesen Sachverhalt werden wir mit den zuständigen Behörden und den Krankenkassen klären.

Die alanta health group GmbH verfügt über Compliance-Richtlinien, Compliance ist bei der alanta health group GmbH gelebte Praxis. Es gibt zum heutigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass in unseren Unternehmen gegen diese Richtlinien verstoßen wurde."

