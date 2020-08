Foxit Europe GmbH

Foxit verbessert die PDF-Sicherheit für Anwaltskanzleien mit iManage-Integration

PhantomPDF 10 bietet Anwaltskanzleien jetzt PDF-Bearbeitung und Dokumentenverwaltung über die iManage Cloud und On-Premises Work Productivity Platform

Foxit Software, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute bekannt, dass PhantomPDF 10 die Kriterien des iManage Universal API Programs erfüllt. Diese Integration ermöglicht Anwaltskanzleien, PDF-Bearbeitung und Dokumentenmanagement über die Cloud- und On-Premises-Umgebungen der iManage Work Productivity Platform zu nutzen. Foxit PhantomPDF 10 wird zusammen mit seiner neuen iManage-Zertifizierung während des digitalen Events ILTA>On 2020 vom 24. bis zum 28. August vorgestellt. Weitere Informationen zur ILTA>On 2020 erhalten Sie unter https://www.iltaon.org/home?ssopc=1#banner.

"Durch unsere Partnerschaft mit iManage können Rechtsexperten juristische Dokumente nicht nur besser verwalten und schützen. Die schnelle Einführung von Foxit PhantomPDF und dessen hohe Benutzerfreundlichkeit befähigen Juristen auch dazu, schneller auf Anliegen ihrer Klienten zu reagieren", sagt Karolin Köstler, Marketing Manager EMEA bei Foxit Software. "Durch PhantomPDFs leicht bedienbare Benutzeroberfläche im Microsoft Office Ribbon-Style ist die Anwendung für iManage-User sehr intuitiv."

Anwaltskanzleien und professionelle Dienstleistungsunternehmen stehen zunehmend unter dem Druck von Klienten und internen Stakeholdern, die Sicherheit zu verbessern. Die Fortsetzung der Partnerschaft mit iManage stellt sicher, dass PhantomPDF relevante Datenschutzbestimmungen einhält und gleichzeitig die Produktivität der Benutzer steigert sowie die allgemeine User Experience verbessert. Dank PhantomPDFs nahtloser Integration können juristische PDF-Dokumente direkt in iManage gesichert und geöffnet werden, anstatt Dateien auf einem lokalen PC zu speichern. Das reduziert das Risiko unbefugter Zugriffe außerhalb des sicheren Dokumenten-Management-Systems (DMS) iManage.

Weitere Vorteile, von denen iManage-Kunden durch PhantomPDFs iManage API-Integration profitieren, sind unter anderem:

- Der schnelle Zugriff auf die PDF-Bearbeitungsfunktionen in iManage verkürzt die Lernkurve und gewährleistet gleichzeitig die von Kunden benötigte Dokumentensicherheit und Compliance. - PhantomPDF bietet PDF-Erstellung für EFS-Web, die webbasierte Patentanmeldungs- und Dokumenteneinreichungslösung des US-amerikanischen Markenamtes United States Patent and Trademark Office (USPTO). - Einfaches Schwärzen und dauerhaftes Entfernen von sensiblen Daten aus PDF-Dokumenten. - Erstellen eines PDF-Portfolios für unterschiedliche elektronische Elemente (z. B. Microsoft Word, E-Mails, Tabellenkalkulationen, CAD-Zeichnungen und PowerPoint-Präsentationen) in einem Container zur Fallanalyse und zur Beschleunigung der Dokumentenprüfung.

Die Software Foxit PhantomPDF ist die führende PDF-Technologie-Alternative zu Adobe Acrobat und bietet eine umfassende, funktionsreiche, benutzerfreundliche sowie weitaus kostengünstigere Lösung zur PDF-Bearbeitung für Geschäftskunden. Weitere Informationen zu PhantomPDF finden Sie unter https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-editor/.

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.

Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie https://www.foxitsoftware.com/de/

