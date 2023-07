truu Produkte filtern gefährliche Fluor-Chemikalien (PFAS)

truu gmbh

Pforzheim

Die Wasserveredlungssysteme des Pforzheimer Unternehmens truu können die derzeit viel diskutierten gefährlichen Fluor-Chemikalien herausfiltern. Das hat truu mit Berufung auf ein entsprechendes Prüfungsergebnis der zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstelle Hydroisotop bekanntgegeben. Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) können über das Abwasser in Gewässer gelangen und letztlich zu Boden- und Grundwasserbelastungen führen. Eine entsprechend angepasste Trinkwasser-Richtlinie mit Grenzwerten für PFAS in Deutschland ist seit 24. Juni dieses Jahres in Kraft. Eingehalten werden müssen neue Vorgaben in der Regel erst nach einer Übergangsfrist von mehreren Jahren. Langfristiges Ziel, unter anderem des Umweltbundesamtes ist, die gesundheitsschädigende Chemikaliengruppe auf EU-Ebene weitgehend zu verbieten.

"Unsere mehrstufigen Filteranlagen mit der truu Megamembran sind der wirksamste Schutz von Trinkwasser gegen Verunreinigungen durch PFAS", betont truu-CEO Timo Krause. "Bis diese Stoffe reduziert, ersetzt oder tatsächlich verboten sind, sind Verbraucher den sogenannten 'ewigen Chemikalien' ausgesetzt."

Wasser-, fett- und schmutzabweisende PFAS sind aufgrund ihrer Eigenschaften außer im Trinkwasser auch in zahlreichen Alltagsgegenständen wie Verpackungen, Pfannen, Shampoo, Zahnseide, Textilien, Schaumlöschmitteln, Schmierstoffen und als Wirkstoffe in Pestiziden und Arzneimitteln enthalten. Laut der Europäischen Umweltagentur können PFAS zu Gesundheitsproblemen wie Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit und zu Fruchtbarkeitsstörungen führen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit weisen darauf hin, dass PFAS zu Krebs führen kann.

Timo Krause: "Nur unsere Filter schaffen Sicherheit und halten jeder Prüfung durch bekannte Institute vor und nach der Filtration stand. Eine solche Prüfung ist übrigens auch bei Verwendung von Flaschenwasser zu empfehlen."

Zu truu:

Mit über 25.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home 2, truu mobile 2, truu outdoor und truu fountain sowie den innovativen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilteranlagen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten System in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet. Die antimikrobiellen Beschichtungen truu interior und truu crystal, die Luft und Kontaktflächen dauerhaft desinfizieren, ergänzen seit 2020 das Portfolio.

