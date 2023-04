ZDF

75 Jahre Israel – Gelobtes Land? Dokus im ZDF und in 3sat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Anlässlich des Jubiläums der Staatsgründung Israels vor 75 Jahren beleuchtet das "auslandsjournal" und "auslandsjournal – die doku" am Mittwoch, 3. Mai 2023, 22.15 und 0.45 Uhr im ZDF, die aktuelle innenpolitische Krise im Land, die zu Protesten auch zum Start der Unabhängigkeitsfeiern führte. "Terra X History" schildert am Sonntag, 14. Mai 2023, 23.45 Uhr im ZDF, wie die Geschichte des jüdischen Staates die Region veränderte und prägte. Und in 3sat ist am Samstag, 13. Mai 2023, 22.50 Uhr, zum 75. Jahrestag der Staatsgründung die Doku "Tanz aus Israel" zu sehen. auslandsjournal – die doku: 75 Jahre Israel – Gelobtes Land? Am 14. Mai 1948 verlas David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung Israels. 2000 Jahre nach Vertreibung und Zerstörung des zweiten Tempels und wenige Jahre nach dem Menschheitsverbrechen des Holocaust wurde für Juden auf der ganzen Welt ein Traum Wirklichkeit: der eigene Staat. 75 Jahre später feiert Israel 2023 ein Dreivierteljahrhundert wechselvolle Geschichte. In der "auslandsjournal"-Doku "75 Jahre Israel – Gelobtes Land?", die ab Mittwoch, 3. Mai 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, fragt Korrespondent Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, was aus den Träumen der Gründer von einst geworden ist und wie die Menschen heute den jüdischen Traum leben. Not, Armut, Dauerkonflikt mit den Palästinensern, aber auch wirtschaftlicher Aufschwung, gesellschaftlicher Fortschritt und politische und militärische Dominanz in der Region gehören dazu. Zugleich durchlebt der Staat seine schwerste innenpolitische Krise seit seiner Gründung. Das Land ist gesellschaftlich, politisch und religiös tief gespalten, und die neue Regierung will Hand anlegen an die Organe des Rechtsstaates. Einen Blick auf die neuen Debatten und alten Konflikte bietet am 3. Mai 2023, 22.15 Uhr im ZDF, das "auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper. Über den Start der Jubiläumsfeiern im Schatten der Krise hatten am 26. April 2023 bereits "heute" und "heute journal" sowie weitere ZDF-Nachrichtensendungen berichtet. Terra X History: Israel 75 – Gelobtes Land, bedrohter Staat Die "Terra X History"-Doku "Israel 75 – Gelobtes Land, bedrohter Staat", die ab Samstag, 13. Mai 2023, 23.45 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, beleuchtet Israels Geschichte als die eines historischen Konflikts: Mit der Staatsgründung erfüllte sich die große Hoffnung der europäischen Juden, die den Holocaust überlebt hatten. Doch die Idee eines "jüdischen Staates" war älter und hatte eine wechselvolle Vorgeschichte. Theodor Herzl, ein österreichisch-ungarischer Jude, begründete den modernen Zionismus und forderte 1897, in Palästina einen eigenen, säkulären Staat für die Juden aus aller Welt zu schaffen. Jüdische Siedlungen in Palästina, das damals zum Osmanischen Reich gehörte, entstanden schon von vor dem Ersten Weltkrieg. Die ersten Einwanderer trafen auf eine alteingesessene arabische Bevölkerung – neben der Koexistenz gab es auch immer wieder Konflikte. "Tanz aus Israel" in 3sat Tanz, der aus einem politisch, sozial und gesellschaftlich zerrissenen Land wie Israel kommt, ist herausfordernd. Das zeigt die Dokumentation "Tanz aus Israel" von Andreas Morell und Johanna Hasse, die am Samstag, 13. Mai 2023, um 22.50 Uhr in 3sat zu sehen ist. Der Film, der ab dem Sendetermin 90 Tage lang in der 3satMediathek und in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, zeigt Proben und Tanzausschnitte und lässt Choreografinnen und Choreografen zu Wort kommen. "Geheimes Israel – Der Mossad" in der ZDFmediathek In der ZDFmediathek ist der ZDFinfo-Dreiteiler "Geheimes Israel – Der Mossad" zu sehen. Die Folge über "Gefährliche Nachbarn" sendet das ZDF in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2023, 1.15 Uhr, direkt im Anschluss an die "auslandsjournal"-Doku "75 Jahre Israel – Gelobtes Land?". Kontakt Bei Fragen zum "auslandsjournal" und zu "auslandsjournal – die doku" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "auslandsjournal – die doku". Im 3sat-Pressetreff finden Sie eine Pressemappe zu der Dokumentation "Tanz aus Israel". Hier finden Sie das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek. Hier finden Sie "Terra X History" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell