Artcadia Gallery

Virtuelle 3D-Austellung von Artcadia Gallery eröffnet mit neuen Werken von Elvira Bach

Artcadia-Gründerin Nadine Wolff: "Schönes, sinnliches und sicheres Galerie-Erlebnis in Zeiten von Corona"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Kunstberatung Artcadia Gallery in Berlin eröffnet ihre erste virtuelle Galerie mit großformatigen Werken der deutschen Künstlerikone Elvira Bach. Besucher, die über einen Internetzugang verfügen, haben vom am 26.03. bis 26.4.2020 die Möglichkeit, einen Rundgang durch die 3D-Ausstellung von Artcadia Gallery zu machen. Unter dem Ausstellungstitel "Ich wäre gerne in Deiner Nähe" sind in mehreren virtuellen Räumen die farbintensiven, kraftvollen weiblichen Portraits der deutschen Neo-Expressionistin zu sehen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Elvira Bach für dieses einzigartige Kunst- und Galerieerlebnis gewinnen konnten", sagte Nadine Wolff, Kunstberaterin und Gründerin von Artcadia Gallery in Berlin.

"Mit dieser innovativen Technologie können wir Kunden und Kunstinteressierten einen hyper-realistischen Rundgang durch unsere Galerie offerieren." Auch für Elvira Bach, die wohl bekannteste deutsche Künstlerin und einzig weibliche Vertreterin der neo-expressiven Künstlerbewegung "Junge Wilde", ist diese Art der Ausstellung eine Premiere. "Ich finde es faszinierend, dass nun hunderte Besucher aus allen Teilen der Welt zu jeder Zeit meine ausgestellten Werke gleichzeitig ansehen können." Nach ihrer Teilnahme an der Documenta 7 in Kassel 1972, fand Elvira Bach schnell weltweite Beachtung. Sie ist heute eine der bekanntesten Malerinnen Deutschlands. Ihre kraftvollen, farbintensiven Gemälde finden sich weltweit in Sammlungen und Museen.

Artcadia Gallery Gründerin Nadine Wolff: "Als wir mit den Planungen für unsere Ausstellung im virtuellen Raum begannen, ahnten wir nicht, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf den gesamten Kunstmarkt haben sollte. Es freut uns nun um so mehr, dass wir unseren Kunden und Kunstinteressierten ein ebenso schönes, sinnliches wie auch sicheres Galerie-Erlebnis bieten können."

Mit Hilfe einer innovativen Technik, navigieren Besucher über den Link www.artcadia-gallery.com durch die Räume der virtuellen Artcadia Gallery. Per Mausklick erfahren Besucher Titel, Maße und Preise der Werke. Wer wissen möchte, wie das Bild im eigenen Zuhause aussieht, kann über eine Augmented-Reality-App die Werke in jedem beliebigen Raum zeigen.

Über ARTCADIA GALLERY: Artcadia Gallery wurde von der Agentur GRIESBACH ART gegründet, deren Gründerin und Geschäftsführerin Nadine Diana Wolff, geb. Griesbach ist. Durch die Organisation exklusiver Charity-Auktionen mit namhaften Künstlern hat sich Nadine Diana Wolff in Berlin einen Namen gemacht. Ihre Auktionen zählen zu den renommiertesten Veranstaltungen der Hauptstadt. Durch ihre enge Zusammenarbeit mit Künstlern und Sammlern hat Nadine Diana Wolff ein sehr persönliches und selektives Netzwerk aufgebaut und sich als gefragte Kunstvermittlerin und Beraterin etabliert. Ihr Pool an Sammlern und Künstlern ist ebenso breit wie exklusiv. Zu ihren Kontakten zählen zahlreiche namhafte Künstler, sowie viele berühmte Sammler, bekannte Organisationen und kooperierende Galerien.

Pressekontakt:

Artcadia Gallery

Nadine Wolff

Kurfürstenstrasse 114,

10787 Berlin, Germany

Phone: +49 (30) 2404 82 96

Email: griesbach@griesbach-art.com

Website: www.griesbach-art.com

Original-Content von: Artcadia Gallery, übermittelt durch news aktuell