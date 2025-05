Four 20 Pharma GmbH

Four 20 Pharma: Erfolgreiche Kurzfilm-Kinopremiere von "Keeks letztes Ding" in der Lichtburg Essen mit viel Jubel um Oliver Korittke, Nura, Martin Semmelrogge und Co.

Essen/Paderborn (ots)

Großes Kino für "Keeks letztes Ding": Am Sonntagabend feierte der Kurzfilm von Four 20 Pharma erfolgreich Premiere in der Essener Lichtburg. In Deutschlands größtem Filmpalast waren mehr als tausend Besucher, Pressevertreter und geladene Gäste gekommen, unter ihnen zum Beispiel Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes, um den Kurzfilm mit Oliver Korittke als "Keek" und Martin Semmelrogge als "Schlucke" zu erleben. Ab sofort ist "Keeks letztes Ding" abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=9rVZlc-JY1Q

Neben Korittke und Semmelrogge waren in der Kurzfilm-Komödie von Regisseur Marian Meder auch Nura, Peter Kremer, Thomas Arnold, David Bredin und Vanessa Tamkan zu sehen. Von zahlreichen Fans und Autogrammjägern umjubelt, bahnten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Weg über den "grünen Teppich" in die Lichtburg.

Dort bekamen die Zuschauer nicht nur die Hommage an echte Ruhrpott-Originale vorgeführt, in einer von TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen geleiteten Talkrunde und einem "Making of" auf der Leinwand erhielten die Kinobesucher außerdem interessante Hintergrundinfos zur Entstehung des Projekts sowie das damit verbundene, durchaus ernste Thema Medizinalcannabis.

"Unser Credo bei Four 20 Pharma lautet ,Ohne Spaß keinen Fun' - und wir lieben außergewöhnliches Marketing, um die Aufklärung rund um Medizinalcannabis voran zu treiben und so auch Menschen zu erreichen, die sich normalerweise nicht mit dem Thema befassen. Und ganz nebenbei sind wir auch riesige Fans von Keek, Schlucke und Co. - und so war es nicht weit, bis die Idee zu ,Keeks letztes Ding' entstanden ist", berichtete Torsten Greif, Gründer und Geschäftsführer von Four 20 Pharma. Nach der umjubelten Uraufführung des Kurzfilms ergänzte Thomas Schatton, ebenfalls Gründer und CEO von Four 20 Pharma: "Wir wollten testen, ob unsere Idee gut ankommt. Die Premiere ist mehr als geglückt - jetzt können wir uns auch Gedanken über eine Fortsetzung machen..."

Ein filmreifes Happy End von "Keeks letztes Ding" war auf jeden Fall die Spende von Four 20 Pharma in Höhe von 4.200 Euro für das Kinderkrebs- und Suchthilfe-Netzwerk auf betterplace.org. Four 20 Pharma hatte die Ticketeinnahmen, die Tickets hatten den symbolischen Preis von 4,20 Euro, aufgerundet und gespendet. Doch damit nicht genug: Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann das nachholen: der komplette, rund 15-minütige Kurzfilm ist unter www.letztesding.de und auf Youtube zum Abruf verfügbar.

