Digitale Aktionswoche der Bundesagentur für Arbeit für mehr Teilhabe am Arbeitsleben // BA-Presseinfo Nr. 47

Mehr als 1,1 Millionen Menschen mit Behinderungen gehen in Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für die Betroffenen häufig schwieriger als für Menschen ohne Behinderungen. Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember ruft die Bundesagentur für Arbeit eine Digitale Aktionswoche für mehr Teilhabe am Arbeitsleben aus.

Online-Sprechstunden Ende November für Betroffene

Vom 25. November bis 3. Dezember können Arbeitsuchende und Beschäftigte mit Behinderungen in Online-Sprechstunden mit bundesweit tätigen Unternehmen ins Gespräch kommen. Im direkten Austausch können sich die Teilnehmenden über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen in den Unternehmen informieren und Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern knüpfen.

Infoveranstaltungen für Betriebe

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Betriebe mit vielfältigen Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten dabei, Menschen mit Behinderungen aus- und weiterzubilden oder einzustellen. Hierzu zählen beispielsweise Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse bei Aus- und Weiterbildung oder Beratung und finanzielle Unterstützung bei der benötigten technischen Ausstattung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen. Über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten informiert die BA interessierte Unternehmensvertreter*innen in einer Online-Informationsveranstaltung am 3. Dezember.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen der Digitalen Aktionswoche für mehr Teilhabe am Arbeitsleben ist keine Anmeldung notwendig. Weitere Informationen, technische Hinweise für die Teilnahme und Zugang zu den einzelnen Veranstaltungen über diese Website: https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-aktionswoche-teilhabe

Bundesweit Aktionen zur Woche der Menschen mit Behinderungen

Im gesamten Bundesgebiet beteiligen sich Agenturen für Arbeit und Jobcenter unter dem Motto "Inklusion bringt weiter" in diesem Jahr wieder an der Woche der Menschen mit Behinderungen. Mit unterschiedlichen Informationsangeboten für Betroffene, Netzwerkpartner und Arbeitgeber werben sie für Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Potenziale von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt zu stärken und deren Teilhabemöglichkeiten zu verbessern.

