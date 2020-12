Panasonic Deutschland

LUMIX und Rocket Beans TV feiern den Kamerasport

HamburgHamburg (ots)

"cameralympics powered by LUMIX" startet mit Daniel und Ian Budiman am 8. Dezember auf Rocket Beans TV

Panasonic und der mehrfach ausgezeichnete Web-TV-Sender Rocket Beans TV aus Hamburg kooperieren im Rahmen einer neuen Sendung rund um die Liebe zur Kamera. Entwickelt von den "BudiBros" Ian und Daniel Budiman startet das Format "cameralympics powered by LUMIX" am 8. Dezember um 20 Uhr auf Rocket Beans TV.

"cameralympics" liebt Kameras und lädt alle Freunde von guten Fotos und Videos ein, die sich immer wieder etwas Neues beibringen wollen. Gemeinsam mit der Rocket-Beans-Community erarbeiten die BudiBros Konzepte, wie, welches Motiv, welcher Moment und welche Menschen mit der Kamera festgehalten werden sollen.

Die Sendung ist als sportlicher Wettkampf zwischen den Brüdern ausgelegt. Nach insgesamt acht Stunden Zeit für Dreh und Postproduktion entscheidet die Community von Rocket Beans TV, welches Video ästhetischer, innovativer oder einfach nur witziger ist. Mit dabei sind die erstklassigen spiegellosen Kameras von LUMIX, die die beste und zuverlässigste Kameratechnik für einen fairen Wettkampf liefern.

"Wir sind einfach nur happy und gespannt, was wir alles mit den LUMIX-Kameras anstellen können", freut sich Daniel Budiman, einer der Gründer von Rocket Beans TV. "Danke an Panasonic für das Vertrauen - jetzt können wir uns auch noch visuell wunderbar brüderlich gegenseitig fertig machen."

Die Sendung am 8. Dezember ist die erste von drei Ausgaben der "cameralympics powered by LUMIX". Die weiteren Folgen sind für Anfang 2021 geplant. Das Format wird auf Rocket Beans TV live ausgestrahlt und ist anschließend als Video on Demand auf YouTube abrufbar.

"Die BudiBros sind unfassbar kreative Filmemacher sowohl vor, als auch hinter der Kamera. Mit ihrer ehrlichen und unterhaltsamen Art passen die beiden und Rocket Beans TV sehr gut zur Marke LUMIX", sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Die Idee der 'cameralympics' hat uns von Anfang an überzeugt, da wir gerne sehen, wie unsere Kameras bis ans Limit gebracht werden. Gleichzeitig positioniert sich LUMIX seit jeher als kundenfreundliche Marke, die ihre Anwender gerne mit Tipps und Ratschlägen an die Hand nimmt."

Den Trailer zur Sendung können Sie sich hier ansehen. Weitere Panasonic Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter www.panasonic.de/presse.

