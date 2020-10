Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

DIE KÖNIGIN - ein spannendes Buch mit einem frischen, vollkommen unkonventionellen Stil

Senta Meyer hat gerade ihr neues spannendes Buch "DIE KÖNIGIN" veröffentlicht und zeigt wieder einmal wie aktuelle Geschehnisse in einem Buch umgesetzt werden können.

Oliver Klatz, ein Berliner Polizeibeamter, wird Zeuge eines brutalen und heimtückischen Mordes. Das Opfer ist sein Kollege ... Beide waren Teil einer Undercover-Ermittlung. Er konnte hören, wie die Mörder sagten, dass sie alles über ihn wüssten, weil sie einen direkten Draht zur Polizei hätten ... An wen könnte er sich wenden? Wer würde ihm helfen?

Vor Ort angekommen, muss Europols bestes Ermittlerteam feststellen, dass die Lage noch dramatischer ist. Ein neuer Familien-Clan erobert nicht nur den Berliner Markt, er macht sich gerade bereit, in ganz Deutschland die Geschäfte zu übernehmen ...

Wird es ihnen trotzdem gelingen, sich einzuschleusen?

Ist dieser Familien-Clan überhaupt noch zu stoppen?

Senta Meyer wurde in Halle an der Saale geboren. Nach dem Abitur und einem praktischen Pflichtjahr studierte sie in Berlin Medizin. Doch bereits gegen Ende des 2. Jahres verwehrte man ihr die Fortsetzung. Sie wurde in ihrer neuen Wahlheimat Trainerin und machte sich nach der Wende selbstständig. Erst vor wenigen Jahren erfuhr sie die wahren Hintergründe, die dazu führten, dass ihr Studium so abrupt endete und ihrem Leben eine andere Richtung aufdiktierte. Heute lebt die Autorin mit ihrem Mann und zwei lieben, verrückten Hunden in Mecklenburg/Vorpommern.

Sie wollen mehr zum Buch und zur Autorin erfahren? Auf der Seite https://guilty-verlag.de/ finden Sie weitere Informationen. Zum Buch: DIE KÖNIGIN von Senta Meyer, 536 Seiten, 18,50 Euro, ISBN: 9783948479022

