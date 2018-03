Adobe Advertising Cloud wird "Creative"

Las Vegas / München (ots) - Die strikte Trennung von Kreativ- und Marketing-Prozessen sowie unterschiedliche Systeme und Plattformen stellen Marketer unverändert vor Herausforderungen. Um sie dabei bestmöglich zu unterstützen, hat Adobe auf dem heutigen Adobe Summit 2018 zahlreiche Neuerungen in der Adobe Advertising Cloud vorgestellt. Dazu gehören u. a. die neue Adobe Advertising Cloud Creative und die noch tiefere Integration mit der Adobe Analytics Cloud.

Die Adobe Advertising Cloud Creative ist eine neue Self-Service-Plattform, die das Angebot der Dynamic Creative Optimization (DCO) der Adobe Advertising Cloud erheblich erweitert und über eine direkte Integration mit Adobe Creative Cloud, Adobe Analytics Cloud und Adobe Experience Manager sämtliche Silos zwischen Kreativen, Daten- und Medien aufbricht. Mit ihr erhalten Marketer die volle Kontrolle über grundlegende Funktionen der Ad Gestaltung, z. B. für das Kopieren und die Bilder von Display-Anzeigen. Die Einführung neuer Werbematerialien ist dadurch wesentlich schneller und ohne den kompletten Neubeginn des internen Designprozesses möglich. Kreative Inhalte, die in der Adobe Creative Cloud erstellt wurden, stehen automatisch in Adobe Advertising Cloud Creative zur Verfügung. Von dort aus können Marketer ihre Display-Werbung zielgerichtet und über die verschiedenen Anzeigengrößen hinweg optimieren und sogar einfache Änderungen an den Werbeformaten vornehmen, ohne dass sie sich an die Agentur oder Designabteilung wenden müssen.

"Wir reißen die Mauern zwischen Kreativität, Daten und Medien in einer Weise nieder, wie es nur Adobe kann", so Keith Eadie, Vice President und GM von Adobe Advertising Cloud. "Zu viele Marketer geben sich noch immer mit einfachen Display-Retargeting-Ausführungen zufrieden, die potenzielle Kunden verärgern. Um das zu ändern, machen wir es einfach wie nie, gut gestaltete, anspruchsvolle Geschichten zu erzählen, die großartige Erlebnisse schaffen und damit zu Konsumenten durchdringen, die Werbung ansonsten eher ignorieren oder blockieren."

Adobe Advertising Cloud erweitert seine Integration mit der Adobe Analytics Cloud. Und auch Adobe Co-op ist ab sofot in der Adobe Advertising Cloud integriert. Kunden von Adobe Advertising Cloud können die Co-op-Lösung für die personenbezogene Zielgruppenansprache, -zuordnung und -messung von digitaler Werbung auf allen Connected TVs, Computern, Smartphones und Tablets nutzen. Gemeinsam bieten Adobe Advertising Cloud und die Co-op Marken einen vertrauenswürdigen, unabhängigen Device Graph, der unabhängig davon funktioniert, wo die Werbung läuft. Weitere Ergänzungen werden dazu beitragen, die Werbung zu einem stärker vernetzten Erlebnis zu machen. Darunter u. a. die nahtlose Attributionsmessung (die Möglichkeit, über die Advertising Cloud gekaufte Werbung mit Geschäftsergebnissen wie dem von Adobe Analytics gemessenen Absatz zu verknüpfen) sowie die Möglichkeit, Markenkennzahlen in der DSP zu nutzen, um die Media-Einkaufsentscheidungen weiter zu optimieren.

Darüber hinaus enthält die Adobe Advertising Cloud jetzt Funktionen von Adobe Sensei, dem Adobe Framework für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um die Relevanz und Performance von Such-, Display- und Videowerbung auf allen Bildschirmen zu optimieren.

Weitere Infos hier: http://ots.de/49XzV2

Pressekontakt:

ADOBE SYSTEMS GmbH

Martin Moschek

Communications Manager, Central Europe



FAKTOR 3 AG

Lisa Bickhardt

PR-Consultant

Tel: (0)40-67 94 46-79

Fax: (0)40-67 94 46-11

E-Mail: adobe_mc@faktor3.de

http://www.adobe-newsroom.de

Original-Content von: Adobe Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell