Lucid führt Lucid Financial Services in Deutschland ein

Digitale Plattform mit Online-Finanzierungsangeboten, einschließlich Leasing- und Darlehenskaufoptionen, wird für Kunden von Lucid Air in Deutschland verfügbar sein

Die Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023 neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, gab heute die Einführung von Lucid Financial Services in Deutschland bekannt. Lucid hat über seinen strategischen Bankpartner, der CA Auto Bank, die unter der Marke Lucid Financial Services operiert, eine digitale Plattform eingeführt, die Lucid Air-Kunden einen flexiblen, schnellen und einfachen Finanzierungsprozess bietet, einschließlich Leasing- und Darlehenskaufoptionen.

Die digitale Plattform Lucid Financial Services ermöglicht es, alle Aspekte des Fahrzeugkaufverfahrens online abzuschließen, einschließlich des Finanzierungsantrages und der E-Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags. Lucid Financial Services bietet ebenfalls einen Concierge-Service mit einem hohen Maß an persönlicher Betreuung, der Kunden bei der Antragstellung behilflich sein kann. Die Marke betritt den deutschen Markt mit äußerst wettbewerbsfähigen Finanzprodukten, wie z. B. dem Leasing des Lucid Air Pure ab 999,00 Euro* inkl. MwSt. und dem Darlehen für ein beliebiges Lucid-Modell zu einem effektiven Zinssatz von 2,49 %**.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Lucid-Kunden in Deutschland Finanzierungsmöglichkeiten anbieten können, einschließlich Leasing und Darlehenskauf, damit sie die außergewöhnliche Reichweite, das Design und die Leistung eines Lucid Air erleben können", so Mustally Hussain, Managing Director, Global Treasurer und Head of Financial Services von Lucid Motors. „Dies wäre ohne die Unterstützung unseres innovativen Partners, der CA Auto Bank, nicht möglich gewesen. Wir transformieren die Fahrzeugfinanzierung mit digitalen Lösungen, die es den Kunden vereinfachen, Mitglied der Lucid-Community zu werden."

„Wir sind stolz darauf, mit unseren hochmodernen digitalen Lösungen mit einer prestigeträchtigen und innovativen Marke wie Lucid zusammenzuarbeiten", erklärte Giacomo Carelli, CEO und General Manager der CA Auto Bank. „Neue Technologien sind wichtige Instrumente für das Geschäft der CA Auto Bank: Wir glauben, dass Digitalisierung und umweltfreundliche Mobilität Hand in Hand gehen – jetzt und in Zukunft. Als europäischer Marktführer im Bereich digitale Kunden-Journey wollen wir ein Vorbild für Innovation sein und Zugang zu einer immer nachhaltigeren Mobilität bieten."

Im September 2023 gaben Lucid und die CA Auto Bank ihre Partnerschaft in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung bietet die CA Auto Bank ihre maßgeschneiderten Finanzlösungen an, die Darlehen und Leasingverträge umfassen, um Geschäfts- und Privatkunden bei der Auswahl aus dem Fahrzeugen aus der Lucid-Produktpalette zu unterstützen.

* Unverbindliches Leasingbeispiel mit Kilometerabrechnung für Privatkunden der Lucid Financial Services, CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Fahrzeuggesamtpreis 109.000 €, inkl. Überführungskosten, Leasingsonderzahlung 9.508,02 €, Gesamtfahrleistung (km) 15.000, Laufzeit 36 Monate, Monatsrate in Höhe von 999 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu.

** Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der Lucid Financial Services, CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Fahrzeuggesamtpreis 109.000,00 €, inkl. Überführungskosten, Anzahlung 21.000 €, Laufzeit 48 Monate, Nettodarlehensbetrag 88.000 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 2,44 %, effektiver Jahreszins 2,49 %, Gesamtbetrag 92.559,45 €, 1. Monatsrate 1.990,45 €, 47 Folgeraten in Höhe von1,927 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu.

Lucid Financial Services ist eine Marke im Besitz der Lucid Group Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und ist für die CA Auto Bank CA lizenziert, die die oben genannten Finanzierungen anbietet und von den zuständigen Behörden zugelassen und reguliert ist.

Informationen zur Lucid Group

Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die fesselndsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das Modell Air, das erste Auto des Unternehmens, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Lucid Air wird in den Werken in Casa Grande in Arizona und der King Abdullah Economic City (KAEC) in Saudi-Arabien gefertigt und derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten ausgeliefert.

