Bertrandt AG

Bertrandt nimmt elektromotorische Hexapoden in Betrieb

Synchrones Testen auf drei identisch laufenden Plattformen

Bild-Infos

Download

Ehningen (ots)

Bertrandt hat einen Triple-Light Hexapoden selbst entwickelt und umgesetzt. Dieser besteht aus drei synchron gekoppelten, elektromotorischen Hexapoden in einer Prüfstandeinheit. Damit können unterschiedliche Entwicklungsstände eines Prüflings, verschiedene Beladungszustände eines Fahrzeugs oder verschiedene Softwareapplikationen unmittelbar miteinander verglichen werden.

Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und begrenzten Reisemöglichkeiten, sind Fahrzeugerprobungen in Heiß- oder Kaltländern (Umweltsimulationen) schwer zu realisieren. Dadurch können Terminschienen nicht eingehalten werden und es entstehen hohe Kosten. Die von Bertrandt entwickelten Triple-Light Hexapoden - ein Prüfstand, der aus drei identisch laufenden Bewegungsplattformen in einer Prüfstandeinheit besteht und damit synchron Prüflinge testen kann - bietet für diese Herausforderung die optimale Lösung. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Prüflinge oder verschiedene Beladungszustände können unmittelbar miteinander verglichen werden. Auch unterschiedliche Softwareapplikationen jeweiliger Prüflingskonfigurationen können zeitgleich betrachtet werden.

"Bertrandt testet mit diesen Triple-Light Hexapoden vorzugsweise SCR-Tanks von Pkw. Hierbei wird die Heizfunktion zum Auftauen von im Winterbetrieb gefrorenem AdBlue® appliziert und auf ihre reibungslose Funktion getestet. Es werden dabei beispielsweise drei baugleiche Tanks unter gleicher simulierter Fahrdynamik und Klimabedingung, jedoch mit drei unterschiedlichen Füllständen, z. B. 100 Prozent, 50 Prozent oder 10 Prozent, untersucht. In der Vergangenheit konnten die unterschiedlichen Füllstände der Tanks nur nacheinander untersucht werden. Heute geschieht dies, dank unserer Entwicklung, zeitgleich. Die Erprobungsdauer drittelt sich somit und entwicklungsbedingte Iterationsschleifen werden maßgeblich reduziert", so Philipp Zimmer, technischer Teamleiter Entwicklung Getriebe/Antriebsstrang bei Bertrandt.

Die Triple-Light Hexapoden werden elektromotorisch angetrieben, können jeweils bis zu 11,25 m/s² beschleunigt werden, verfügen über eine Bewegungsgeschwindigkeit von bis zu 30°/0,2s und können jeweils mit Prüflingen bis 550 kg beladen werden. "Wir haben diesen Prüfstand selbst entwickelt, um optimierte Testprozedere auch für leichtere Komponenten und Module anbieten zu können", so Philipp Zimmer.

Hexapoden stellen spezielle Konfigurationen von parallelkinematischen Strukturen dar. Allgemein zeichnen sie sich durch ihre in sechs Freiheitsgraden bewegbare Plattform aus, wodurch sie sich vor allem für Positionierungsaufgaben und die Bewegungssimulation eignen. Auf diese Weise können kompakte Bewegungen im Raum mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit auch bei Langzeittests dargestellt bzw. simuliert werden. Ein Beispiel, welches nachgestellt werden kann, sind Fahrzeugbeschleunigungen, wie sie im realen Fahrbetrieb auftreten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage erweitert Bertrandt sein Portfolio im Bereich der Betriebsfestigkeitserprobung. Neben 30 elektrodynamischen und meist klimaüberlagerten Shakern, servohydraulischen und pneumatischen Prüffeldern sowie Schwerlast- und hochvoltfähigen MAST-Anlagen (Mehraxsialer Schwingtisch) runden die Triple-Light Hexapoden das Absicherungsportfolio, insbesondere für kleinere bzw. leichtere Komponenten, von Bertrandt ab.

Pressekontakt:

Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen



Julia Nonnenmacher

Pressesprecherin

Tel.: +49 7034/656-4037

Fax: +49 7034/656-4242

E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.com

www.bertrandt.com

Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell