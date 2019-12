Heinle, Wischer und Partner

nah dran: Das neue Online-Magazin von Heinle, Wischer und Partner, Freie Architekten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Mit ihrem neuen Online-Magazin sind Heinle, Wischer und Partner ganz nah dran: Nah an dem, was sie bewegt, nah an den Menschen, deren Geschichten sie erzählen und nah an ihren Bauaufgaben bis ins konkrete Detail: https://nahdran.heinlewischerpartner.de

Aus eigens dafür produzierten Interviews, Videos, Bilderstrecken und Textbeiträgen entsteht ein multimediales Erlebnis, das eine neue Nähe zu den Projekten des Büros herstellt. In kurzen Clips geht es um die Persönlichkeiten hinter den Projekten. In den Portraits stehen Personen im Mittelpunkt, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Architektur auseinandersetzen.

Alle Inhalte verdeutlichen: Räume werden für und mit Menschen gedacht und gemacht. Auf sie kommt es an. Und das Phänomen der Arbeit als Architekt offenbart sich unter anderem darin, dass die Nähe zum Menschen nicht erst mit dem gebauten Werk, sondern bereits im Prozess des Entwerfens entsteht.

Identität, Transformation, Zusammenleben und Zukunft sind die ersten thematischen Bausteine des neuen Magazins, das von nun an weitere Horizonte eröffnen will.

Heinle, Wischer und Partner ist ein Architekturbüro mit Leidenschaft für die Architektur, Freude an der Qualität und Verantwortung für das Gemeinwesen. Acht Partner leiten das Büro und arbeiten gemeinsam mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und im Ausland.

Bildmaterial: https://we.tl/t-kx1Elx2fJ3

Pressekontakt:

Philine Oberwalleney

Telefon 030 399920-99

info@heinlewischerpartner.de



Heinle, Wischer und Partner

Freie Architekten

Gutenbergstraße 4

10587 Berlin

https://www.heinlewischerpartner.de

Original-Content von: Heinle, Wischer und Partner, übermittelt durch news aktuell