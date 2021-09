CEWE

"Eingefrorener Leuchtturm": Spektakuläres Landschaftsbild gewinnt CEWE Photo Award 2021

Sieger des weltgrößten Fotowettbewerbs gekürt - Rekordspende geht an SOS-Kinderdörfer weltweit

Oldenburg/Scharbeutz

Mit einer fast unwirklichen, aber schönen Landschaftsaufnahme eines eisüberzogenen Leuchtturms auf der Insel Rügen hat der Scharbeutzer Fotograf Manfred Voss den diesjährigen CEWE Photo Award gewonnen. Gemäß dem Motto "Our world is beautiful" setzte sich der Profifotograf mit seinem sensationellen Winter-Motiv unter 606.289 Einreichungen durch und nahm den CEWE Photo Award 2021 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Timmendorfer Strand, direkt in heimischen Gefilden, entgegen. Zugleich konnten sich die SOS-Kinderdörfer weltweit über die diesjährige Rekordspende freuen: 60.628,90 Euro fließen in ein Bildungsprojekt des Kinderhilfswerks in Haiti.

Nach einer Pandemie-geprägten Zeit kommt dem Motto des CEWE Photo Award "Our world is beautiful" in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Umso beeindruckender der Zuspruch und die bis dato höchste Teilnahmezahl an dem weltweit größten Fotowettbewerb: Fotografiebegeisterte aus mehr als 170 Ländern hatten die Rekordzahl von über 600.000 Motiven eingereicht. "Es ist für uns wichtiger denn je, die Schönheit der Welt zu feiern und die Menschen für diese Schönheit in all ihren Facetten zu begeistern", sagt Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender von CEWE und Mitglied der siebenköpfigen Jury. "So viele Einreichungen wie noch nie und eine unfassbare Bandbreite an fotografischem Können - der CEWE Photo Award 2021 geht als Rekord-Fotowettbewerb in unsere Firmengeschichte ein", kommentiert er den diesjährigen Wettbewerb.

Regionale Preisverleihungen für die Kategoriesieger

Nachdem die in Berlin geplante Gala zur Siegerehrung des CEWE Photo Award 2021 Corona-bedingt abgesagt werden musste, entschied man bei CEWE, den Gesamt- sowie die Kategoriesieger individuell zu ehren. Den Auftakt der regionalen Preisverleihungen machte CEWE in Timmendorfer Strand, Heimat des Gesamtgewinners Manfred Voss. Der Profifotograf überzeugte die Jury mit seiner Aufnahme des eingefrorenen Sassnitzer Leuchtturms auf der Insel Rügen nicht nur in der Kategorie "Landschaft", sondern erhielt auch den Preis für den Gesamtsieg.

"Es fühlt sich absolut großartig, fast unglaublich an, den weltgrößten Fotowettbewerb am Ende gewonnen zu haben", so Manfred Voss anlässlich seines Sieges. "Das Motto "Our world is beautiful" könnte man auch als Motto meiner Fotografie bezeichnen: Ich versuche bewusst, die Schönheit unserer Welt in Bildern festzuhalten." Und zur Auswahl seines Fotos befragt, sagte Voss: "Die Vergänglichkeit und die damit verbundene Einzigartigkeit des Motivs gefallen mir am Bild ganz besonders. Es war beeindruckend zu sehen, was für eine schöne Eisskulptur die Natur aus diesem, von Menschen gemachten, Leuchtturm geformt hat."

CEWE Vorstandsvorsitzender und Jury-Mitglied Dr. Christian Friege überreichte dem glücklichen Gewinner den Award direkt an der Ostsee, vor heimischer Kulisse. In ihrer abschließenden Begründung war sich die gesamte Jury einig: Das Foto überzeuge sowohl durch die abenteuerliche Entstehungsgeschichte mit der großen Herausforderung eisiger Temperaturen, durch die stimmig-leuchtende Farbigkeit als auch durch die exzellente fotografische Technik. Der Jury gehörten in diesem Jahr als Präsident der "Welt-von-oben"-Fotograf Yann Arthus-Bertrand an sowie Christie Goodwin, Ulla Lohmann, Martin Rak, Kai Pfaffenbach und Petra Horn. Neben dem offiziellen CEWE Photo Award freut sich Manfred Voss über einen Gesamtgewinn im Wert von 25.000 Euro, darunter ein Reisegutschein, eine neue Fotoausrüstung sowie Fotoprodukte von CEWE.

Mehr als 60.000 Euro Rekordspende an SOS-Kinderdörfer weltweit für ein Bildungsprojekt in Haiti

Als Gewinner gehen beim diesjährigen CEWE Photo Award auch die SOS-Kinderdörfer weltweit hervor: Für jedes beim Wettbewerb eingereichte Foto spendet CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Deren Vorstandsmitglied Petra Horn nahm am CEWE Hauptsitz in Oldenburg von Vorstand Thomas Mehls den Spendenscheck in Höhe von 60.628,90 Euro entgegen. "Ich freue mich sehr, dass wir mit SOS-Kinderdörfer weltweit wieder Teil des weltgrößten Fotowettbewerbs sein durften und dass wir auch noch mit einer derart großen Spendensumme bedacht werden", betonte Petra Horn bei der Übergabe. "Für mich war es zudem eine besondere Ehre, Mitglied der Jury zu sein und aus der unfassbaren Fülle qualitativ hochwertiger Fotos die Siegerbilder mit auswählen zu dürfen."

Die gespendete Summe kommt einem Bildungsprojekt in Haiti zugute. "Wir sind davon überzeugt, dass die Spende bei der Ausbildung von Kindern im Krisen-gebeutelten Haiti besonders treffend zum Einsatz kommt", so Thomas Mehls. Auf dem Gelände des SOS-Kinderdorf Santo bei Port-au-Prince ist mit der Spendensumme eine Grund- und Sekundarschule um einen weiteren Schulkomplex ergänzt worden. Insgesamt sind 14 neue Klassenräume errichtet worden, so dass 500 Kinder mehr als zuvor zur Schule gehen können. Insgesamt besuchen dann über 1.000 Schülerinnen und Schüler diese Schule.

