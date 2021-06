Ford-Werke GmbH

Auch 2021 vergibt die Ford College Community Challenge 15.000 Euro an studentische Projekte

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

- Die Gewinner 2021 kommen von den Universitäten in Karlsruhe, Tübingen und Göttingen - Fokus der Studierendenprojekte sind eine Wiedereingliederungsmaßnahme ehemaliger Drogenabhängiger, Integration von Geflüchteten oder die Entwicklung einer App, die den lokalen Einzelhändel unterstützt - Die Ford College Community Challenge in Zusammenarbeit mit "Enactus" fand bereits zum sechsten Mal statt - Die Initiative sowie die Fördersumme stammen vom Ford Fund, der gemeinnützigen Stiftung der Ford Motor Company

Auch in diesem Jahr hat Ford wieder 15.000 Euro an drei Studierendenteams ausgeschüttet, die Projekte zum "Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft" initiiert haben. Am Freitag, 18. Juni 2021, wurden die diesjährigen Gewinner in einer virtuellen Veranstaltung gekürt. Sie kommen vom Karlsruher Institut für Technologie sowie von den Universitäten Tübingen und Göttingen. Jedes Gewinnerprojekt erhält eine Siegersumme in Höhe von 5.000 Euro zur Weiterentwicklung ihres Projektes.

- Karlsruher Institut für Technologie - Bee4people. Dieses Projekt hat das Ziel, Menschen durch das Handwerk der Imkerei zu verbinden und die Wiedereingliederung ehemaliger Süchtiger in die Gesellschaft durch die Pflege bedrohter Insekten zu unterstützen. Das Team hat derzeit drei Bienenvölker. Neben der regelmäßigen Pflege der Bienen und der Honigernte können die Teilnehmer des Programms auch bienenbezogene Produkte herstellen, wie z.B. Insektenhotels, Bienenwachstücher oder -kerzen, die auf Weihnachtsmärkten oder über den Online-Shop der Website verkauft werden. Die Fördersumme wird verwendet, um einen umwelt- und bienenfreundlichen Garten anzulegen, der eine weitere Expansion ermöglicht.

- Universität Tübingen - Der Grüne Faden. Mit dem Fokus auf das Miteinander und die Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls für alle Mitglieder der Gemeinschaft will dieses Upcycling-Projekt die soziale Mobilität fördern, indem es Flüchtlinge und Einheimische mobilisiert, gemeinsam nachhaltige Produkte herzustellen. Gemeinsames Nähen schafft einen Raum für zwischenmenschliches Engagement. Die Gewinne aus dem Verkauf der verschiedenen Stoffprodukte werden den Teilnehmern als Gutscheine zur Verfügung gestellt, mit denen sie Sprachkurse, Nachhilfeunterricht oder kulturelle Veranstaltungen bezahlen können.

- Universität Göttingen - Gö2Go. Inhalt dieses Projektes ist der Schutz des Charmes und der Individualität der Stadt Göttingen durch Unterstützung der lokalen Einzelhändler mit Hilfe der so genannten Gö2Go-App. Diese App fungiert als Online-Marketing-Plattform, die den Standort kleiner und individueller Einzelhändler zeigt. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, Gutscheine anzubieten und Veranstaltungen zu bewerben, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen und dementsprechend ihren Umsatz zu steigern. Die App wurde in Zusammenarbeit mit der lokalen Organisation "Das besondere Geschäft in der Seitenstraße" entwickelt. Eine Reihe an Einzelhändlern haben sich bereits zur Teilnahme entschlossen. Die nächsten Schritte sind, die App weiter zu verbessern und die Anzahl der Nutzer und Einzelhändler zu erhöhen.

Die Ford College Community Challenge ist ein Programm des Ford Fund, das Studierende motiviert, nachhaltige Projekte zu entwickeln und zu leiten, die einem dringenden Bedürfnis der Gemeinschaft entsprechen, wie z.B. Integration, Nahrungsmittel oder Mobilität. Das Programm wurde 2008 in den USA ins Leben gerufen und lief dieses Jahr zum zwölften Mal in inzwischen elf weiteren Ländern - Brasilien, Puerto Rico, Ägypten, Deutschland, Ghana, Kenia, Mexiko, Marokko, Nigeria, Südafrika, Spanien und Großbritannien. Insgesamt hat der Ford Fund mehr als 3 Millionen Dollar an globalen Zuschüssen verteilt, um fast 200 von Studierenden geleitete soziale Projekte zu unterstützen.

In Deutschland lud die Ford College Community Challenge gemeinsam mit dem gemeinnützigen Partner Enactus bereits zum sechsten Mal Studierende ein, Ideen zu entwickeln. Die Teams sind aufgefordert, mit ihrem Wissen und ihrer Kreativität innovative und nachhaltige gemeinschaftsbildende Projekte zu entwickeln, die helfen, dringende lokale Bedürfnisse zu erfüllen. Seit 2016 sind so in Deutschland bereits mehr als 75.000 Euro Fördergelder an studentische Projekte geflossen.

"Seit sechs Jahren bin ich jedes Mal wieder beeindruckt von der Vielfalt und Professionalität der Einreichungen", freut sich Volker Ehrentraut, Diversity Manager, Ford-Werke GmbH. "Es ist wunderbar zu sehen, wie kreativ die Teams zusammenarbeiten, um eine bessere und gerechtere Welt zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch an alle."

Weitere Informationen zu der Ford College Community Challenge finden Sie unter https://www.fordfund.org/education/ford-college-community-challenge.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell