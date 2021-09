ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 37/21

Mainz (ots)

Woche 37/21 Mi., 15.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Wahl 2021 im ZDF (HD/UT) ZDFzoom Eure Wut - Euer Mut: Was tun gegen den Klimawandel? Unterwegs mit Hubertus Koch Kamera: lhan Coskun, Florian Gerding Deutschland 2021 __________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.30 Wahl 2021 im ZDF (HD/UT) ZDFzoom Eure Wut - Euer Mut: Was tun für Geschlechter-Gerechtigkeit? Unterwegs mit Ariane Alter Kamera: Nikola Krivokuca, Florian Gerding Deutschland 2021 Woche 41/21 Fr., 15.10. Bitte Programmänderung ab 2.00 Uhr beachten: 2.00 Terra X Wunderwelt Chemie 2.45 Terra Xplore (HD/UT) BTW 2021: Beeinflussen Influencer*innen unsere Wahl? Deutschland 2021 3.00 Terra Xplore (HD/UT) Insekten essen: Ist das okay? Deutschland 2021 3.15 Terra Xplore (HD/UT) Wie gefährlich ist das Moor? Deutschland 2021 (Weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 42/21 So., 17.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Alles retour Neue Wege im Onlinehandel Film von Philipp Hampl Deutschland 2021 ________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Alles retour Neue Wege im Onlinehandel Film von Philipp Hampl (von 18.00 Uhr) Deutschland 2021

